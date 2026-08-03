Por: EL PILON SA

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La reciente socialización de un decreto orientado por la Alcaldía de Valledupar bajo la administración de Ernesto Orozco ha puesto en primer plano la situación crítica del balneario Hurtado y su entorno, incluido el emblemático Pueblito Vallenato. Los funcionarios municipales reconocen que la nueva regulación obliga a analizar el impacto de las intervenciones humanas sobre el río Guatapurí y su ronda hídrica, lo que ha intensificado la discusión pública sobre el futuro de estos espacios fundamentales para la identidad local. El decreto propuesto plantea un cierre temporal del balneario Hurtado con el fin de avanzar en procesos de recuperación ambiental y restauración del sector, en respuesta tanto a requerimientos judiciales como a informes técnicos que alertan sobre afectaciones causadas por ocupaciones irregulares, construcción de terrazas artificiales y rellenos que han alterado el cauce del río.

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En este contexto, el Pueblito Vallenato nuevamente reclama atención. Este lugar, que alguna vez fue un destino obligado para visitantes y residentes como réplica del antiguo Valledupar, permanece en estado de abandono y sin una función clara. Durante la administración anterior, la empresa Music Dreams S.A.S., vinculada al cantante Silvestre Dangond, llegó a presentar una propuesta ambiciosa para transformarlo. Esta incluía la adecuación del mirador, la construcción de un restaurante y obras civiles valoradas en aproximadamente 2.000 millones de pesos, garantizando además la implementación de servicios como gas domiciliario y tanques sépticos de alta capacidad. No obstante, como explicaron fuentes cercanas, la iniciativa no prosperó debido a obstáculos jurídicos y ambientales propios del sector, y los recursos previstos fueron destinados a otro lugar de la ciudad.

Uno de los puntos que dificultó el proceso fue la incertidumbre sobre la propiedad del predio. Según testimonios recogidos, la administración de Mello Castro debió realizar un estudio jurídico y topográfico que estableció finalmente la titularidad municipal del Pueblito Vallenato. Sin embargo, la experiencia dejó claro que la inversión privada en ese lugar es poco probable a corto plazo, debido a los numerosos obstáculos enfrentados. En consecuencia, las voces expertas sugieren que la responsabilidad de su recuperación recaerá en la Alcaldía y la Gobernación.

Por ello, la inclusión explícita del Pueblito Vallenato dentro del proyecto de parque lineal que impulsa la Alcaldía resulta ahora prioritaria. El secretario de Obras, Layonel Arenas, ha precisado que el plan contempla intervenir unos 500 metros de margen del río, conectando el Pueblito con la zona de restaurantes adyacente y ampliando las mejoras ya realizadas en el Ecoparque. Todo esto bajo la lupa de un decreto que detalla los usos ecológicos permitidos y prohíbe actividades dañinas como construcciones no autorizadas, talas o vertimientos, asegurando la sostenibilidad ambiental.

Este marco regulatorio, respaldado por la resolución de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), asigna a la Secretaría de Gobierno la coordinación de vigilancia y cultura ciudadana en la protección del río Guatapurí. Así, el cierre temporal y las acciones previstas pretenden reorganizar el uso del río, en un momento decisivo para decidir si el Pueblito Vallenato renace como parte integral del parque lineal o continúa como legado de inversiones inconclusas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se realizó el proyecto de Music Dreams en el Pueblito Vallenato?

El proyecto presentado por Music Dreams S.A.S., empresa relacionada con el cantante Silvestre Dangond, no logró avanzar debido a dificultades jurídicas y ambientales presentes en la zona del Pueblito Vallenato. Según información recogida de fuentes consultadas y declaraciones de la empresa, aunque se plantearon inversiones importantes y soluciones técnicas para el lugar, los impedimentos legales y las regulaciones sobre el entorno derivaron en la suspensión de la obra, y los recursos finalmente fueron destinados a otro espacio de la ciudad.

¿Cuáles son los nuevos lineamientos ambientales para la recuperación del Pueblito Vallenato?

De acuerdo con el proyecto de decreto anunciado por la Alcaldía de Valledupar, la recuperación del Pueblito Vallenato se debe basar en criterios de sostenibilidad y protección ambiental. Las intervenciones permitirán actividades como reforestación, creación de senderos ecológicos y educación ambiental, pero prohíben expresamente la construcción de viviendas, kioscos y vertimientos al río. Además, la ronda hídrica se delimita según la resolución de CORPOCESAR, y la Secretaría de Gobierno es la encargada de coordinar la protección y el uso adecuado del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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