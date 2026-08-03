Por: El Espectador

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Durante el fin de semana, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, realizó un anuncio que marca un hito simbólico en la memoria histórica del país: el regreso del retrato de Juan José Nieto a la galería presidencial de la Casa de Nariño. Nieto es considerado el único presidente afrodescendiente de la historia de Colombia, y esta decisión fue calificada por Márquez como un “acto de reivindicación”. En palabras de la vicepresidenta, se trata de un “acto de justicia retornando al Palacio de Nariño el cuadro del expresidente Juan José Nieto Gil, un hombre negro que gobernó este país y que la historia oficial borró”. Así lo expresó en un video divulgado a través de sus redes sociales, enfatizando la importancia de reconocer el legado de un líder que, según sus palabras, fue invisibilizado durante años.

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El recorrido del retrato tiene una historia particular. Inicialmente, la pintura se hallaba en la galería presidencial. Sin embargo, Francia Márquez relató que, al inicio de la administración del presidente Gustavo Petro, creyó que la obra seguía allí; luego descubrió que había sido llevada a una bodega. Frente a esta situación, optó por ubicarla en su despacho, donde permaneció durante cuatro años. “Durante estos 4 años el espíritu de Juan José Nieto Gil me acompañó para, junto al presidente, gobernar en favor de la dignidad”, manifestó Márquez.

En los próximos días, según anunció la vicepresidenta, el presidente Gustavo Petro encabezará la ceremonia de develación del retrato tanto de Juan José Nieto como de José María Melo, a quien se reconoce como el único presidente de origen indígena en la historia nacional. Todo esto ocurre después de un precedente importante: en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos ya había develado el retrato de Nieto en la Casa de Nariño como parte de un proceso de reconocimiento histórico, acto en el que Santos pidió perdón por “157 años de olvido”.

Juan José Nieto Gil nació en Cibarco, Atlántico, el 24 de junio de 1804. Político, estadista, militar y escritor, Nieto se posesionó como presidente de Colombia el 25 de enero de 1861 y permaneció en el cargo hasta el 18 de julio de ese año. De acuerdo con la enciclopedia del Banco de la República, su carrera incluyó la diputación por Cartagena, participación en la guerra de los Supremos, la fundación del periódico ‘La Democracia’ y dos periodos como gobernador. En 1860, aliado con Tomás Cipriano de Mosquera, decretó la separación del Estado de Bolívar, lo que lo condujo a asumir la jefatura del poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia en 1861.

¿Quién fue Juan José Nieto, el único presidente afrodescendiente de Colombia?

Juan José Nieto Gil fue una figura clave en el siglo XIX colombiano, destacándose como político, militar, escritor y estadista. Se convirtió en presidente de los Estados Unidos de Colombia en 1861 tras un proceso complejo de luchas políticas, y es recordado por su relevancia como el único presidente afrodescendiente del país.

¿Por qué el retrato de Juan José Nieto estuvo fuera de la galería presidencial de la Casa de Nariño?

El retrato de Nieto fue llevado a una bodega y permaneció fuera de la galería presidencial por cuatro años, situación que identificó la vicepresidenta Márquez al asumir su cargo. Márquez tomó la decisión de exhibirlo en su despacho, buscando restituir la memoria y el legado de Nieto antes de su retorno oficial a la Casa de Nariño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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