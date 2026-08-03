Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Los residentes del barrio El Topacio, en Ibagué, han exigido durante meses la implementación de acciones concretas para controlar la velocidad de los vehículos en la zona, especialmente en el acceso por la avenida Quinta. Ante los repetidos llamados de la comunidad, motivados por la ocurrencia de múltiples accidentes —algunos con consecuencias fatales—, finalmente las autoridades locales anunciaron la instalación de reductores de velocidad en este sector. Esta medida responde a la preocupación social de reducir el riesgo de siniestros viales en uno de los puntos más transitados del barrio.

Sigue a PULZO en Discover

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, afirmó que esta intervención es el resultado de solicitudes expresadas de manera constante durante los consejos territoriales realizados en las diferentes comunas de la ciudad. De acuerdo con la mandataria, aunque la necesidad de controlar la velocidad ha surgido en varios sectores, El Topacio será el primer barrio en recibir una obra de este tipo. Aranda aclaró que los reductores de velocidad —elementos físicos colocados en la vía para disminuir la velocidad de los vehículos— forman parte de una estrategia amplia de movilidad que se construye en diálogo con los habitantes, quienes han manifestado su preocupación, no solo por la seguridad de los peatones, sino también por la integridad de los conductores.

La alcaldesa agregó que la administración local tiene el propósito de extender este tipo de intervenciones a otros sectores donde la comunidad ha identificado la misma problemática. En palabras de la mandataria: "Arrancamos con la instalación de reductores de seguridad. Creo que es una necesidad muy sentida, no solo de este sector, sino de muchos sectores de Ibagué". Así, El Topacio será el punto de partida para la posible expansión de medidas enfocadas en mejorar la movilidad y disminuir los accidentes viales en la ciudad.

Finalmente, la alcaldesa destacó que el fortalecimiento de las estrategias de movilidad se mantendrá como prioridad, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a los peatones y lograr una circulación vehicular más ordenada para toda Ibagué. El caso de El Topacio podría dar inicio a un proceso progresivo de adaptación de la infraestructura vial, respondiendo a las necesidades expresadas por la ciudadanía en distintos barrios.

¿Por qué se instalarán reductores de velocidad en el barrio El Topacio de Ibagué?

La instalación de estos reductores de velocidad en El Topacio responde a los reiterados llamados de la comunidad, quienes han pedido medidas concretas para evitar accidentes recurrentes y mejorar la seguridad vial, especialmente en la entrada del barrio por la avenida Quinta, donde se han presentado varios siniestros, algunos con desenlaces fatales, según información suministrada por la Alcaldía de Ibagué.

¿Qué impacto esperan las autoridades locales con los reductores de velocidad en El Topacio?

Las autoridades de Ibagué esperan que la colocación de reductores de velocidad en El Topacio disminuya el riesgo de accidentes y contribuya a una movilidad más segura. De acuerdo con la alcaldesa Johana Aranda, la medida busca proteger tanto a peatones como a conductores y, si demuestra ser efectiva, podrá implementarse progresivamente en otros sectores donde la comunidad ha reportado problemáticas similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.