A pocas horas de que se lleve a cabo la transmisión de mando, el presidente saliente Gustavo Petro publicó un extenso y explosivo pronunciamiento que eleva al máximo la tensión política en el país. En sus declaraciones, el mandatario desconoció abiertamente los resultados de la contienda presidencial y calificó a la administración entrante como un “gobierno ilegítimo”, asegurando que se habría presentado una alteración sistemática de la votación en más de 1.600 puestos electorales.

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Según lo expuesto por Petro, la votación habría sido modificada en cerca de dos millones de sufragios en sectores estratégicos como Bogotá, Antioquia y Norte de Santander. En su mensaje, responsabilizó a supuestos actores y redes internacionales de manipular las mesas donde no había presencia de testigos de su movimiento, e informó que equipos digitales presentarán evidencias públicas para exigir que las autoridades judiciales abran investigaciones a profundidad sobre el proceso electoral.

Ante este panorama, el jefe de Estado saliente señaló que el país se encamina a “épocas difíciles” y convocó a la ciudadanía a organizarse hacia lo que denominó el “poder popular”. Sin embargo, hizo un llamado para que las movilizaciones y concentraciones convocadas en ciudades como Cali, Bogotá y Barranquilla se desarrollen de manera prudente y pacífica, evitando enfrentamientos en las calles.

En relación con el orden público y la seguridad durante las jornadas de posesión, Petro envió un mensaje directo a los mandos policiales, recordando que mantendrá el control de la Fuerza Pública hasta el límite constitucional fijado a las 3:00 p.m. En su directiva, ratificó que la orden expresa a los uniformados es no intervenir contra las manifestaciones ni actuar bajo el esquema del antiguo Esmad. Asimismo, advirtió sobre presuntas intenciones de grupos al margen de la ley de generar actos terroristas para justificar medidas de conmoción interior en el nuevo periodo presidencial.

Finalmente, el mandatario aprovechó su declaración para responder a los cuestionamientos sobre su patrimonio y los escándalos que rodearon a personas de su entorno cercano. Petro afirmó que sale del cargo sin grandes propiedades ni inversiones, asegurando que sus bienes se limitan a la liquidación del divorcio de su vivienda familiar. Respecto a los señalamientos sobre excolaboradoras y miembros de su equipo como Angie Rodríguez o Juliana Guerrero, el presidente desmarcó su gestión de cualquier irregularidad administrativa y señaló que los cuestionamientos sobre comportamientos individuales deberán ser asumidos directamente por las vías legales correspondientes.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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