Por: EL PILON SA

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El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció su intención de incrementar a 400.000 pesos mensuales el valor del subsidio entregado a los adultos mayores beneficiarios de Colombia Mayor, uno de los principales programas sociales del país. Sin embargo, De La Espriella advirtió que esta medida se implementará únicamente después de superar la compleja situación financiera que —según su denuncia— afecta actualmente la iniciativa. De acuerdo con sus declaraciones, el programa, que asiste a millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad, enfrenta un déficit considerable.

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De La Espriella responsabilizó a la administración saliente, encabezada por Gustavo Petro, por el estado crítico de las finanzas del programa. “Estoy recibiendo el programa absolutamente desfinanciado”, afirmó el próximo mandatario. Además, lanzó duras acusaciones al jefe de Estado anterior, asegurando: “El gobierno irresponsable y ladrón se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral. Los recursos que debían alcanzar para todo el año, se agotaron en julio”. Según información presentada por De La Espriella, el faltante presupuestal sería de 3,2 billones de pesos, monto necesario para garantizar los pagos entre agosto y diciembre y así cumplir con los compromisos con más de tres millones de adultos mayores en el país.

En medio del panorama descrito, De La Espriella transmitió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios. Aseguró que, aunque la situación es difícil, su administración se compromete a gestionar los recursos para cubrir los giros pendientes. El presidente electo encomendó a Sandra Suárez, directora designada del Departamento de Prosperidad Social, y a Miguel Gómez, futuro ministro de Hacienda, la misión de buscar una solución al déficit. “Por favor, encárguense de que esto ocurra. Mi Gobierno administrará cada peso con responsabilidad”, manifestó, reiterando que, una vez resuelta la dificultad, se hará el incremento prometido.

Durante el periodo de Gustavo Petro, Colombia Mayor entregó subsidios de 80.000 pesos mensuales a quienes tenían menos de 80 años, y entre 225.000 y 230.000 pesos para los mayores de esa edad. No obstante, pese al alivio económico que ofrece el programa, persisten quejas y dificultades logísticas en las jornadas de pago. Beneficiarios en distintas ciudades han denunciado largas filas y mala atención, exponiendo incluso hechos como desmayos en Valledupar debido a las altas temperaturas mientras esperaban su turno. Estas situaciones ponen de relieve la urgencia no solo de sanear las finanzas del programa, sino también de mejorar las condiciones de entrega del subsidio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el subsidio de Colombia Mayor está desfinanciado en 2026?

Según declaraciones de Abelardo De La Espriella, la desfinanciación del programa Colombia Mayor en 2026 se debe a que los recursos asignados para todo el año se agotaron en julio. El presidente electo señala a la administración de Gustavo Petro por haber gastado los fondos del subsidio en el primer semestre, lo que generó un déficit de 3,2 billones de pesos, necesarios para cubrir los pagos a más de tres millones de adultos mayores durante el resto del año.

¿Cuáles son los principales problemas en la entrega del subsidio Colombia Mayor?

Los beneficiarios del programa Colombia Mayor han reportado dificultades en las jornadas de pago, como largas filas, extensas horas de espera y la falta de espacios adecuados para protegerse de condiciones climáticas adversas. En ciudades como Valledupar, estas condiciones han derivado incluso en desmayos de adultos mayores, evidenciando la necesidad de mejorar la logística y la atención durante la entrega del subsidio.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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