El presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó una alerta sobre la situación financiera del programa Colombia Mayor y aseguró que encontró el subsidio para adultos mayores “absolutamente desfinanciado” antes de asumir el Gobierno.

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Durante un mensaje dirigido a los beneficiarios del programa, De la Espriella afirmó que los recursos disponibles para este año no alcanzarían para cubrir los pagos pendientes entre agosto y diciembre. Según explicó, el faltante sería de $3,2 billones, dinero necesario para garantizar los giros a cerca de 3 millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

“Estoy recibiendo el programa Colombia Mayor absolutamente desfinanciado”, afirmó el mandatario electo, quien además cuestionó el manejo de los recursos durante la administración saliente. “Los recursos que debían alcanzar para todo el año se agotaron en julio, y hoy hacen falta 3.2 billones para garantizar los pagos de agosto a diciembre”, aseguró.

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Pese a la alerta, De la Espriella envió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios y afirmó que su Gobierno garantizará los pagos. “Les digo con la mano en el corazón, les voy a cumplir, los pagos se harán”, manifestó.

El presidente electo señaló que impartió instrucciones a su equipo económico y social para establecer el valor real de los recursos faltantes y adelantar, desde el inicio de su administración, las gestiones presupuestales necesarias para proteger el ingreso de los adultos mayores.

“Solamente les pido unas semanas mientras ponemos un poco la casa en orden y eliminamos el gasto innecesario y destinamos esos recursos a quienes más lo necesitan, que son ustedes”, indicó.

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Además, De la Espriella reiteró una de sus promesas de campaña: aumentar el subsidio de Colombia Mayor a $400.000 mensuales. Sin embargo, aclaró que este incremento se aplicará una vez se estabilicen las finanzas públicas y existan las condiciones fiscales para garantizar el pago de manera responsable y sostenible.

“Una vez superemos este desastre, este desorden financiero, voy a aumentar el subsidio de Colombia Mayor a 400.000 pesos mensuales, porque quienes trabajaron toda una vida por este país merecen una vejez digna”, afirmó.

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