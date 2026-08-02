A cinco días de asumir oficialmente la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella volvió a convertirse en tema de conversación, esta vez por un video que muestra cómo fue el retiro espiritual que realizó junto con los ministros y altos funcionarios que harán parte de su Gobierno. Las imágenes despertaron opiniones divididas en redes sociales, entre quienes aplauden el acto y quienes cuestionan que un presidente electo promueva este tipo de encuentros religiosos.

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El retiro se llevó a cabo durante el fin de semana en el Colegio Marymount, ubicado en el corregimiento de Sabanilla, en Puerto Colombia (Atlántico). Allí, el mandatario electo reunió por primera vez a todo el equipo que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto, cuando se posesione en Cali.

En el video, compartido por el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, se observa a De La Espriella y a buena parte de su gabinete arrodillados mientras oran, con música religiosa de fondo. También aparecen abrazados, tomados de las manos y participando en distintos momentos de reflexión espiritual, mientras el encuentro concluye con una eucaristía celebrada por un sacerdote.

Las imágenes provocaron un amplio debate en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que el futuro Gobierno realice un acto de este tipo, argumentando que Colombia es un Estado laico y que los funcionarios públicos deben mantener separadas las creencias religiosas de la administración del Estado.

Sin embargo, otros defendieron el retiro y señalaron que no existe ninguna norma que le prohíba al presidente electo o a sus ministros participar en actividades religiosas de manera voluntaria, siempre que ello no implique imponer una religión oficial o desconocer la libertad de cultos garantizada por la Constitución.

El propio De La Espriella explicó el significado del encuentro. “En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. También sé que las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas”, afirmó.

El equipo del mandatario añadió que fue “un día de reflexión, oración y unidad que fortalecieron nuestra fe y renovaron el compromiso de servir a Colombia con humildad, responsabilidad y amor por la nación”. Además, cada uno de los futuros ministros recibió una Biblia y una libreta de apuntes como parte de la jornada.

Uno de los mensajes más comentados fue el del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien escribió: “Poniendo en manos de Dios la vida del presidente Abelardo De La Espriella y pidiéndole sabiduría para este camino de reconstrucción de nuestro país. Una patria que ora unida, se mantiene unida”.

El episodio también llamó la atención porque contrasta con la postura que el hoy presidente electo sostuvo durante muchos años. En el pasado se declaró abiertamente ateo y aseguró que solo creía en aquello que la razón podía explicar. No obstante, durante la campaña presidencial explicó que hace aproximadamente seis años vivió un proceso de conversión tras la muerte de una persona muy cercana. Según relató, esa experiencia cambió por completo su relación con la fe y le permitió “conectar con Dios”, asegurando que entendió que “no era mi tiempo, sino el tiempo de Dios”.

Tras concluir el retiro espiritual, De La Espriella anunció que este domingo realizará una transmisión en vivo para presentar un balance de la semana y hacer sus últimos anuncios antes de asumir la Presidencia, en lo que será la antesala del inicio oficial de su Gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.