Por: El Espectador

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El pasado 2 de agosto, el diputado Yesid Sandoval, quien hace parte del partido Pacto Histórico, fue víctima de un atentado en la antigua vía que conecta Yumbo con Dapa, en el departamento de Valle del Cauca. Aunque afortunadamente salió ileso, el vehículo en el que se desplazaba recibió al menos un disparo de arma de fuego, lo cual puso en evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos los líderes políticos en la región. Según información proporcionada por la Policía a El Espectador, el ataque ocurrió cerca del sector de Guabinas, cuando Sandoval escuchó una detonación y, minutos después, notó un impacto en una ventana del carro en el que iba. Tras el incidente, se dirigió a la estación de Policía de Yumbo para informar lo sucedido y solicitar mayor protección.

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De acuerdo con las mismas fuentes citadas por El Espectador, Sandoval no viajaba en un vehículo institucional, sino en uno de uso familiar. Además, no contaba con un esquema de seguridad asignado al momento del incidente. Las autoridades están a la espera de que el diputado presente una denuncia formal para poder iniciar la respectiva investigación. El caso comenzó a circular en redes sociales cuando Ana Erazo, representante a la Cámara por Valle del Cauca, compartió en su cuenta de la red social X fotografías del vehículo y exigió a la gobernadora Dilian Francisca Toro, así como a la Policía, que esclarezcan los hechos. Erazo también pidió a la Unidad Nacional de Protección que brinde seguridad a los líderes políticos del Pacto Histórico.

Hasta ahora, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre quiénes serían los responsables del ataque. En Valle del Cauca operan diferentes grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Estado Mayor Central (EMC), el cual agrupa disidencias de las extintas Farc y está liderado por alias “Iván Mordisco”. Este último es considerado el grupo con mayor capacidad armada en el sur del departamento, actuando especialmente a través de la estructura Jaime Martínez, la cual tiene presencia en zonas como Jamundí, Dagua y los alrededores rurales de Cali, y ha sido señalada por varios atentados en el suroccidente del país, de acuerdo con El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Yesid Sandoval y por qué fue víctima de un atentado en Valle del Cauca?

Yesid Sandoval es diputado del partido Pacto Histórico en Valle del Cauca y fue víctima de un atentado el pasado 2 de agosto, cuando su vehículo fue impactado por un disparo en la vía entre Yumbo y Dapa. La información disponible no precisa las razones exactas detrás del atentado ni atribuye el hecho a algún grupo armado en particular, pero destaca la presencia de diferentes actores ilegales en la región.

¿Qué grupos armados tienen presencia en Valle del Cauca y cuáles son sus estructuras principales?

En Valle del Cauca están presentes grupos armados como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc encabezada por alias “Iván Mordisco”. Este EMC actúa especialmente a través de la estructura Jaime Martínez, que tiene influencia en Jamundí, Dagua y zonas rurales cercanas a Cali, y ha sido señalada por cometer atentados en el suroccidente colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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