Por: El Espectador

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Los recientes enfrentamientos armados en Briceño, Antioquia, han forzado a 34 familias a abandonar sus hogares debido al uso de drones cargados de explosivos. Así lo denunció la Defensoría del Pueblo, entidad que alertó sobre el creciente riesgo para los habitantes y el posible confinamiento de comunidades rurales. Según información recopilada por El Espectador, líderes sociales venían advirtiendo, desde junio, sobre el avance de un plan de expansión territorial por parte de las disidencias al mando de alias “Calarcá” en el nordeste antioqueño.

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Los combates, que iniciaron el día anterior según la Defensoría, provocaron el desplazamiento de 78 personas, cifra que sigue en aumento. Las familias provienen de las veredas El Roblal y Travesías, y han buscado refugio en la cabecera municipal. Las autoridades locales han activado planes de contingencia para atender la emergencia humanitaria, aunque la situación continúa siendo crítica y dinámica.

En este contexto, está vigente la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, la cual advierte sobre los peligros derivados de la confrontación entre el frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf), liderado por alias “Calarcá”, y las autodenominadas “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”, un grupo surgido de divisiones en las mismas disidencias. Simultáneamente, el Embf intensifica sus enfrentamientos con el Clan del Golfo, otro actor armado presente en la región.

De acuerdo con líderes entrevistados por El Espectador, la ofensiva de las disidencias incluye ataques con drones a posiciones del Clan del Golfo en municipios como Segovia y Remedios. Este avance estaría motivado por la intención de tomar el control de rentas ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, históricamente manejadas por el Clan del Golfo. Según fuentes militares, dicha operación la lidera alias “Jhon Fiera”, jefe del frente cuarto de las disidencias, junto con alianzas estratégicas con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y miembro de la Fundación Sumapaz, aseguró a El Espectador que la población campesina se ha visto especialmente afectada. Los grupos buscan imponer su dominio y estigmatizan a los habitantes, acusándolos de ser informantes de sus adversarios. El ambiente de zozobra se agrava ante el deterioro de la seguridad en varias subregiones de Antioquia, como explicó Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Según Gil, el enfoque del gobierno, basado en aumentar la presencia de fuerza pública y redes de informantes, ha resultado insuficiente frente a la complejidad del conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto han tenido los ataques con drones explosivos en la población de Briceño, Antioquia?

Los ataques con drones cargados de explosivos han provocado un desplazamiento masivo de 34 familias, sumando al menos 78 personas que, según la Defensoría del Pueblo, buscan refugio en la cabecera municipal de Briceño. La población enfrenta riesgos de confinamiento y escalada de violencia, agravada por la disputa territorial entre grupos armados.

¿Por qué las disidencias de alias “Calarcá” buscan expandirse en el nordeste de Antioquia?

Según lo publicado por El Espectador y fuentes como Óscar Yesid Zapata y el Ejército, el objetivo de la expansión de las disidencias de alias “Calarcá” es ganar control sobre las zonas históricamente dominadas por el Clan del Golfo, para asegurar rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, con apoyo de alianzas como la del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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