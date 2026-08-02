Por: El Espectador

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El asesinato de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, líder indígena reconocido como autoridad mayor del Resguardo Indígena Kwe’sx Yu Kiwey, conmocionó la comunidad de Florida, en el departamento del Valle del Cauca. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este hecho representa la masacre número 78 ocurrida en Colombia durante el año 2026. Gutiérrez Grajales fue atacado el sábado 1 de agosto dentro de un establecimiento comercial, donde varios hombres armados ingresaron y dispararon indiscriminadamente. En el lugar murieron el escolta Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el comunero Hamilton Daniel Dagua. El líder indígena fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. Indepaz señala que con este crimen, el número de líderes sociales asesinados en el país durante el año asciende a 88.

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El contexto en el que ocurrió el ataque ha sido descrito como extremadamente peligroso para quienes ejercen liderazgos sociales y étnicos en Florida. De acuerdo con Indepaz, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana en 2025, advirtiendo sobre el riesgo que generan las disputas entre actores armados en la zona: disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo. Esta situación ha derivado en homicidios, amenazas, extorsiones y restricciones a la libre movilidad, especialmente para la Guardia Indígena Nasa y otras autoridades del resguardo. El organismo subrayó que existe también el riesgo derivado de la presencia de artefactos explosivos improvisados (AEI).

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que Gutiérrez Grajales contaba con medidas colectivas de protección y era de conocimiento público que había recibido amenazas previas. Por otro lado, la senadora Aída Quilcué lamentó el asesinato y manifestó que atenta contra la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas. Exigió, además, a la Fiscalía acciones rápidas para dar con los responsables y fortalecer los mecanismos de protección a los liderazgos sociales.

En respuesta al crimen, la Alcaldía de Florida y la gobernación del Valle rechazaron de manera enfática los hechos. Se dispuso un grupo élite de la Policía Nacional para investigar lo sucedido. Además, como anunció la gobernadora Dilian Francisca Toro, se estableció una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos (COP) por información que conduzca a la identificación y captura de los autores. Igualmente, el lunes 3 de agosto se realizará una Mesa de Derechos Humanos con la participación de altos funcionarios nacionales y sectoriales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue asesinado Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, líder indígena en Florida?

De acuerdo con Indepaz, Julián Mauricio Gutiérrez Grajales fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba acompañado de su esquema de seguridad y miembros de la comunidad. Aunque las investigaciones continúan, el contexto de amenazas previas, la presencia de grupos armados ilegales y el ambiente de violencia contra el liderazgo indígena en Florida son factores clave que explican el riesgo en el que se encontraba el líder asesinado.

¿Qué son los artefactos explosivos improvisados (AEI) y cómo afectan la seguridad en el Valle del Cauca?

Los artefactos explosivos improvisados (AEI) son mecanismos explosivos fabricados con elementos de fácil acceso, utilizados frecuentemente por actores armados ilegales. Según Indepaz, estos dispositivos incrementan el riesgo para la población civil y las autoridades en regiones como el Valle del Cauca, ya que pueden ser ubicados en zonas de tránsito y restringen la movilidad y el ejercicio del liderazgo social y comunitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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