Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos elementos sobre el caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años y con ocho meses de embarazo que desapareció el pasado 16 de julio en Cali. Según la información revelada por el ente investigador, el asesinato de la joven habría sido planeado con el objetivo de extraer a la bebé que esperaba y, por ese crimen, habría existido un pago de 4 millones de pesos. La investigación se centra en esclarecer cómo fue concebida y ejecutada la acción delictiva, así como las diferentes responsabilidades de los imputados.

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El 30 de julio, la Fiscalía, mediante operativos en Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, capturó a cinco personas con orden judicial: Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Según el organismo, cada uno habría tenido un papel específico dentro de un plan elaborado para apropiarse de la bebé de la víctima.

De acuerdo con la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, la investigación permitió establecer que Yulieth Cecilia Angulo Escobar presuntamente se ganó la confianza de María Camila al fingir también estar embarazada. El día del crimen, la convenció de acompañarla con la excusa de ir a una pañalera. La joven fue transportada en motocicleta hasta un inmueble en el corregimiento de La Buitrera, donde, de acuerdo con la Fiscalía, Nitzon Stiven Mondragón Cuero la atacó con un arma cortopunzante y posteriormente se practicó la extracción artesanal de la bebé.

El proceso investigativo apunta a que Kevin Alexis López Orozco habría coordinado la logística del crimen, distribuyendo tareas entre los implicados y asegurando el pago de los 4 millones de pesos previamente pactados con Angulo Escobar. Las autoridades también indagan la posible participación de los otros capturados en el homicidio, la desaparición de la bebé y el ocultamiento de pruebas.

El cuerpo de María Camila fue hallado cuatro días después de su desaparición, a orillas del río Meléndez, con evidentes signos de violencia. Desde el inicio, la principal hipótesis de la Fiscalía señalaba que la joven había sido víctima de un plan para apropiarse de su hija. Posteriormente, el organismo informó sobre el hallazgo de restos humanos en una zona boscosa de Cali, que podrían pertenecer a la bebé, aunque será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el que determine su identidad mediante análisis forenses. Los detenidos enfrentan actualmente el proceso judicial correspondiente ante un juez de control de garantías, mientras avanza la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades individuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo planeó la Fiscalía la captura de los presuntos responsables del crimen de María Camila Potosí?

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la captura de los cinco presuntos implicados se realizó el 30 de julio mediante órdenes judiciales, gracias a labores de policía judicial efectuadas tanto en Cali como en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca. Estas acciones permitieron detener a cada uno de los sospechosos, quienes habrían desempeñado diferentes funciones en el plan criminal.

¿Qué papel juega el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el caso de la bebé de María Camila Potosí?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tendrá la responsabilidad de analizar los restos encontrados en una zona boscosa de Cali y determinar mediante exámenes forenses si corresponden o no a la bebé que esperaba María Camila. Estos análisis son cruciales para confirmar científicamente la identidad y aportar elementos determinantes en la investigación judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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