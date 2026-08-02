El desarrollo del caso de asesinato a María Camila Potosí tuvo un nuevo capítulo este domingo 2 de agosto, luego de una determinación que marca un punto clave en este controversial hecho.

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en contra de los cinco implicados, Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Así lo informó Caracol Radio.

Cada uno de ellos fue imputado de acuerdo a la manera en la que se desarrolló su participación individual en el crimen que desembocó en el deceso de la joven de 21 años, en hechos del pasado 16 de julio en Cali.

Cabe recordar que la Fiscalía planteó el presunto rol de los capturados en el caso de Potosí, en una situación que también desembocó en el deceso de la bebé de 8 meses de gestación.

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Entre los delitos en cuestión están los de desaparición forzada, feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento de material probatorio, aunque los participantes tuvieron diferentes papeles por lo que se debe establecer cómo se aplica en esos casos.

La captura se presentó gracias a operativos adelantados simultáneamente en Cali y en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca), después de 10 días de investigaciones técnicas y labores de inteligencia lideradas por la Policía y la Fiscalía.

Uno de los hallazgos que más conmoción ha causado en la opinión pública en medio de la investigación en curso fue el de un cuerpo que sería el de Alahía, la bebé que María Camila esperaba.

La Fiscalía y la Policía indicaron que los cinco capturados habrían llevado a cabo todo un plan previamente organizado para el homicidio de la joven de 21 años parala extracción de su bebé.

Ahor, la medida de aseguramiento marca un punto de giro radical en el caso por el asesinato de Potosí, a pesar de que los implicados no han aceptado los cargos.

Rol de cada uno de los capturados en caso de María Camila Potosí

La investigación judicial por el atroz crimen de María Camila Potosí, joven de 21 años en gestación, permitió esclarecer minuciosamente la responsabilidad individual de los cinco capturados.

Yulieth Cecilia Angulo Escobar desempeñó el rol de autora intelectual. Para ganarse la confianza de la víctima fingió estar embarazada, transportándola en motocicleta hacia Alto de Polvorines.

Angulo engañó a la joven prometiéndole acompañarla a una pañalera. Previamente, la mujer alquiló la vivienda del ataque y acordó pagar cuatro millones de pesos a una banda delincuencial.

Nitzon Stiven Mondragón Cuero asumió el rol de ejecutor material del homicidio. Una vez ingresaron al inmueble, atacó violentamente a la víctima con arma cortopunzante en repetidas oportunidades.

Luego de causarle la muerte a la gestante, Mondragón Cuero procedió a extraerle a la bebé de ocho meses de gestación. Su acción buscaba facilitar la entrega de la recién nacida.

Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga participaron como coautores logísticos. Estos sujetos pertenecían a la banda ‘Los Santa’ de la Comuna 18.

Los tres hombres ayudaron activamente en el traslado del cadáver de la joven hacia el corregimiento La Buitrera. Igualmente, apoyaron la alteración de la escena y destrucción de evidencias.

Asimismo, uno de estos implicados suministró información precisa para ubicar los restos de la pequeña Alahia. Dos procesados tramitaban pasaportes en el Valle del Cauca para huir.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra todos los procesados. Ninguno de los cinco imputados aceptó los graves cargos formulados.

La Fiscalía imputó a los capturados por los delitos agravados de feminicidio, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de elemento material probatorio, según la participación de cada uno.

Las autoridades recopilan pruebas para lograr una condena ejemplar contra todos los implicados.

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