Por: Caracol TV

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Un hombre de 51 años fue capturado por las autoridades tras ser señalado como el presunto responsable del homicidio de su madre, una mujer de 77 años, en un hecho ocurrido en el barrio Manrique Central, comuna 3 de Medellín. La captura se produjo luego de la intervención de uniformados de la Policía Nacional, quienes inicialmente atendieron un reporte que advertía sobre un supuesto suicidio al interior de una vivienda.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, el caso comenzó con una llamada a la línea de emergencias 123,mediante la cual un ciudadano alertó sobre la presunta muerte de una persona dentro de una residencia. En respuesta al reporte, varias patrullas se desplazaron hasta el inmueble para verificar la situación.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la mujer de 77 años sin signos vitales. La víctima estaba tendida sobre una cama y presentaba una herida ocasionada por arma de fuego en la parte posterior de la cabeza.

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Durante la inspección inicial, los policías ubicaron al hijo de la víctima manipulando una pistola. Por este motivo, el hombre fue capturado en un primer momento por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sin embargo, el desarrollo de las diligencias judiciales permitió cambiar el rumbo de la investigación.

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Una vez investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron la inspección técnica al cadáver y efectuaron el análisis de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física encontrada en la vivienda, las autoridades concluyeron quela muerte de la mujer no correspondía a un suicidio, como había sido reportado inicialmente.

Según la hipótesis investigativa construida por los investigadores, las condiciones encontradas en la escena indicaban que la víctima habría sido asesinada con un arma de fuego, por lo que la versión inicial fue descartada.

Con base en esos hallazgos, las autoridades ampliaron el procedimiento judicial contra el hombre de 51 años, quien también fue capturado por el delito de homicidio.

El presunto responsable fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el arma de fuego incautada y los demás elementos materiales probatorios recolectados durante la inspección.

Ahora será el ente acusador el encargado de avanzar en la investigación y definir la situación judicial del capturado. La Policía destacó que la rápida reacción de las patrullas permitió asegurar el lugar de los hechos y preservar la escena para el desarrollo de las labores investigativas, aspecto que resultó determinante para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la institución, el trabajo coordinado entre los uniformados que atendieron el llamado de emergencia y los investigadores de la SIJIN permitió identificar inconsistencias entre el reporte recibido inicialmente y las evidencias encontradas en el inmueble, lo que llevó a replantear la hipótesis del caso.

La Policía Nacional reiteró que continuará trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos que afectan la vida y la convivencia ciudadana y llevar ante la justicia a los presuntos responsables de este tipo de delitos.

El caso permanece en manos de las autoridades judiciales, que continuarán con la recolección y valoración de las pruebas para avanzar en el proceso penal contra el hombre capturado por la muerte de su madre en Medellín.

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