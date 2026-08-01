Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El arte en Medellín se ha visto enriquecido con la realización del Primer Salón de Artistas "Génesis", un evento que congregó a una multitud de creadores y entusiastas, quienes expusieron una amplia colección de obras. De acuerdo con la información de El Diario, la celebración destacó por la alta participación tanto de artistas como de admiradores que se dieron cita orgullosos para dar visibilidad a sus propuestas artísticas en este espacio de encuentro y exhibición.

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El grupo organizador, denominado Sociedad Génesis, agrupa desde hace varios meses a pintores, grabadores, fotógrafos, escultores y artistas de múltiples disciplinas. La iniciativa surgió en Medellín con el objetivo de fortalecer la unión y el sentido de comunidad entre los cultivadores de las artes plásticas en la región. Este colectivo acoge tanto a artistas oriundos de Antioquia como a quienes, atraídos por el ambiente creativo, han hecho de este territorio paisa su lugar de residencia y producción. Según El Diario, la Sociedad Génesis ha propiciado el surgimiento de vínculos solidarios y ha impulsado el trabajo colectivo entre los protagonistas del arte local.

Uno de los nombres más destacados en este contexto es el del escultor y artista plástico Pedro Pablo Murillo, quien, reconocido por su tenacidad y liderazgo, ha ejercido la presidencia de la Asociación durante trece años. Su esfuerzo ha sido clave para sostener y materializar estos proyectos, lo cual fue evidenciado en el éxito alcanzado por la inauguración del primer salón de artistas, llevado a cabo el jueves pasado y marcado por la participación de figuras notables como el Maestro Álvaro Villegas Posada y la totalidad de la Corporación de Artistas Génesis. La agrupación mantiene como principio el compromiso con el lema "Arte por la Dignidad Social", con el cual buscan dignificar y visibilizar la labor de los creadores en la sociedad paisa.

La muestra artística, según El Diario, se realiza en la Galería Duke, ubicada dentro del Palacio Nacional del Arte y la Moda, un espacio emblemático para la cultura de la ciudad. Abierta durante todo el mes de agosto, ofrece entrada libre para que cualquier persona pueda disfrutar y admirar las obras expuestas. Esta apertura gratuita y continua busca incentivar la participación ciudadana y fomentar el acceso democrático a la cultura, permitiendo que la creación artística tenga un lugar central en la vida local.

¿Quiénes participaron en el Primer Salón de Artistas Génesis en Medellín?

De acuerdo con El Diario, el evento contó con la presencia de miembros de la Sociedad Génesis, incluidos pintores, grabadores, escultores y fotógrafos, así como figuras reconocidas como el Maestro Pedro Pablo Murillo y el Maestro Álvaro Villegas Posada. También estuvieron presentes la Corporación de Artistas Génesis y numerosos admiradores del arte local.

¿Dónde y hasta cuándo se podrá visitar la exposición artística de la Sociedad Génesis?

Según la información publicada por El Diario, la exposición tiene lugar en la Galería Duke, situada en el Palacio Nacional del Arte y la Moda en Medellín. La muestra permanecerá abierta durante todo el mes de agosto y el ingreso para los visitantes es completamente gratuito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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