Por: El Espectador

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Medellín, conocida por su vibrante industria de la moda gracias a Colombiamoda, ha escalado también posiciones significativas en el panorama gastronómico nacional. La ciudad ofrece una variedad de experiencias culinarias que se acomodan al ritmo y los gustos de quienes la visitan, sean turistas o asistentes a los eventos de moda. Tatiana Gómez Fuentes y Juan Pablo Tettay, reconocidos periodistas gastronómicos, proponen una ruta que acompaña cada momento del día, mostrando la riqueza local desde los primeros sorbos de café hasta el último bocado de la noche.

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El recorrido inicia con el ritual del café, donde “clus - clus cafetería”, ubicada en El Poblado, se convierte en parada imperdible. Según la selección de Gómez Fuentes y Tettay, este sitio no solo ofrece café de especialidad, sino que acompaña su carta con productos horneados y asesoría de expertos baristas, dando el abrebocas ideal a la jornada.

Al avanzar el día, la cocina de raíces toma protagonismo en restaurantes como Hacienda Origen. De acuerdo con los expertos, este establecimiento destaca por exaltar los ingredientes frescos cultivados por productores de la región, y por platos icónicos como la bandeja paisa y el chicharrón crocante, que se acompañan de postres tradicionales como el flan de café. Existen varias sedes en Medellín, lo que facilita el acceso a esta muestra de hospitalidad paisa.

Para quienes buscan compartir, lugares como Bocabajo y La Taquería Principal abren espacios de exploración gastronómica: desde recetas que exaltan el atún y res, hasta propuestas que fusionan la herencia mexicana con productos locales. Aquí, según los periodistas, se celebran los encuentros y la diversidad de sabores en un ambiente relajado y contemporáneo.

La experiencia continúa con mesas como Cola E’ Chucha, donde se defiende la comida honesta y se reivindican los ingredientes campesinos. Este restaurante ofrece un menú dinámico que utiliza lo que la finca brinda a diario, y propone preparaciones que regresan a lo esencial de la cocina.

La variedad se amplía con la opción de comida saludable para llevar en Apilados de Autor, o con Salón Centro, que transporta a los comensales a recuerdos de hogar con recetas como arroz arrecho y cremoso de tucupí. Ya en la noche, Primer Piso 101 y Quema que Quema proponen ambientes enérgicos y sofisticados que celebran la cultura con música en vivo y platos inspirados en las costas colombianas.

La sorpresa de la ruta radica en Boro, el nuevo bistró del chef Jaime Rodríguez. El restaurante rinde homenaje a la despensa colombiana y destaca preparaciones como el atún crudo del Pacífico y el postre de pasifloras como símbolos de una apuesta culinaria que explora los recursos del país.

Estas recomendaciones, basadas exclusivamente en el trabajo curado por Tatiana Gómez Fuentes y Juan Pablo Tettay, permiten que Medellín se confirme como un destino que inspira tanto en moda como en cocina. Recuerde siempre consultar los horarios en las plataformas oficiales antes de visitar cada establecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los restaurantes recomendados para vivir la experiencia gastronómica en Medellín durante Colombiamoda?

Los periodistas gastronómicos Tatiana Gómez Fuentes y Juan Pablo Tettay recomiendan establecimientos como clus - clus cafetería, Hacienda Origen, Bocabajo, La Taquería Principal, Cola E’ Chucha, Apilados de Autor, Salón Centro, Primer Piso 101, Quema que Quema y Boro. Cada uno destaca por su propuesta culinaria, ambiente y ubicación estratégica en zonas clave de Medellín, permitiendo un recorrido gastronómico diverso durante el evento Colombiamoda.

¿Qué significa cocina honesta y cómo se aplica en restaurantes de Medellín?

La “cocina honesta”, según la definición expuesta por los propios cocineros de Cola E’ Chucha, implica trabajar con ingredientes reales, regresar a la tierra y ofrecer sabores sin artificios. Esta filosofía se traduce en un menú que cambia diariamente según los productos frescos disponibles, reflejando respeto por el origen y la temporalidad de cada ingrediente en Medellín.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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