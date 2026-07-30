Ritvales confirmó el cartel completo de su edición 2026 y se alista para una de las apuestas más grandes de su historia. El festival, que se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque Norte de Medellín, reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la música electrónica mundial, según informó BreakfastLive.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Masaka Kids Africana será invitado internacional en el Festival Petronio Álvarez 2026 en Cali)

La programación incluye nombres de gran trayectoria dentro de la escena internacional como Adam Beyer, Carl Cox, I Hate Models, Klangkuenstler, Kobosil, Ben Böhmer, Stephan Bodzin, Sven Väth y Paul van Dyk, entre otros artistas que representarán distintos sonidos y generaciones de la electrónica.

El cartel también contará con presentaciones de Eli Brown, Dubfire, Oliver Heldens, Seth Troxler, Mauro Picotto, Massano, Guy J, Fatima Hajji, Lilly Palmer, Lisa Korver, Aly & Fila, Victor Ruiz y Victoria Whynot. A ellos se suman propuestas en vivo como Ben Böhmer Live, Stephan Bodzin Live, Crystal Waters Live y Octave One Live, lo que amplía la diversidad musical de esta edición.

Lee También

BreakfastLive destacó además la presencia de tres Stage Hosts que aportarán una identidad especial a diferentes espacios del festival. Se trata de 44 Label Group, sello fundado por Max Kobosil; Carl Cox Invites, liderado por una de las figuras más influyentes del género; y SHINE, el reconocido concepto creado por Paul van Dyk, referente del trance a nivel internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐑 𝐈 𝐓 𝐕 𝐀 𝐋 𝐄 𝐒 (@ritvales_)

Lee También

Desde su nacimiento en 2014, Ritvales ha ganado reconocimiento como uno de los festivales de música electrónica más importantes de Colombia y América Latina. Según cifras compartidas por BreakfastLive, el evento ha congregado a más de 50.000 asistentes y ha contribuido al posicionamiento de Medellín como uno de los epicentros de la cultura electrónica en la región.

La edición 2026 continuará bajo el concepto “La energía se baila”, una propuesta que busca destacar el poder de la música para conectar a miles de personas alrededor de experiencias compartidas. La organización sostiene que esta visión se refleja tanto en la curaduría artística como en los diferentes espacios que harán parte del encuentro.

Dentro de la experiencia del festival también habrá activaciones de marcas aliadas, entre ellas Smirnoff Spicy Tamarind, que tendrá una propuesta enfocada en la bienvenida de los asistentes mediante una barra exclusiva y cócteles inspirados en los escenarios del evento.

(Lea también: Quinteto Tempo promueve la música latinoamericana con instrumentos clásicos y propuestas innovadoras en Risaralda)

Con este anuncio, BreakfastLive considera que Ritvales 2026 fortalece su apuesta por ofrecer una experiencia de talla internacional y consolidar a Medellín como uno de los principales destinos para la música electrónica en América Latina. La organización señaló además que próximamente se anunciarán nuevos artistas y sorpresas para esta edición.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.