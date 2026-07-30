Por: El Espectador

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La vida y obra de Plinio Apuleyo Mendoza encuentra su lugar en la historia de la literatura colombiana más allá de la famosa amistad que compartió con Gabriel García Márquez. Sin embargo, pasar por alto la relación entre ambos sería no reconocer la huella profunda que dejaron como amigos y cómplices en distintos escenarios, desde lo personal hasta lo público, según lo documentado por el mismo Mendoza. La conexión entre estos dos escritores comenzó en Bogotá, ciudad descrita por Apuleyo Mendoza, en su libro Gabo: cartas y recuerdos, como un escenario de antaño: "una ciudad de mañanas heladas, de tranvías lentos, de campanas profundas, de carrozas funerarias tiradas por caballos percherones y lucidas por cocheros de librea y sombreros de copa". Fue allí donde un joven de 16 años conoció a García Márquez, quien tenía apenas 20, en una época en la que la cotidianidad y la tradición marcaban la vida urbana de los escritores en ciernes.

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Apuleyo Mendoza rememora en su obra la autenticidad inalterable de García Márquez, a quien también se refería como "Gabo", privilegio que explica con la naturalidad que solo sus amigos cercanos podían permitirse. "Esencialmente es un hombre del Caribe colombiano, con la dignidad, el humor, la irreverencia, el rechazo inconsciente y visceral que todo caribe tiene por los artificios, las formas, la solemnidad, las apariencias, las retóricas y los protocolos de nuestros altiplanos andinos", escribió Apuleyo Mendoza. Esa mirada al carácter de García Márquez resalta no solo el valor de la amistad, sino la forma en que el entorno cultural y social moldea la identidad y la obra de un escritor.

La publicación Gabo: cartas y recuerdos no se limita a narrar la vida de Gabriel García Márquez, sino que se convierte en un testimonio biográfico y confidencial sobre la relación de ambos escritores. Además, Apuleyo Mendoza y García Márquez dejaron como legado otro texto vinculado a esta camaradería literaria: El olor de la guayaba, publicado en 1982, el mismo año en que García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Este libro ilustra la confianza y la complicidad entre los dos autores, mostrando una faceta poco conocida y más personal de la vida del nobel colombiano, subrayando el papel fundamental que tuvo Apuleyo Mendoza en su círculo más íntimo.

¿Cómo influyó la amistad entre Plinio Apuleyo Mendoza y Gabriel García Márquez en la literatura?

De acuerdo con la información recogida en ‘Gabo: cartas y recuerdos’ y en ‘El olor de la guayaba’, la amistad entre Apuleyo Mendoza y García Márquez fue clave para abrir espacios de confianza que permitieron el acceso a relatos y perspectivas íntimas, en los cuales el Nobel colombiano mostró facetas poco conocidas. La complicidad entre ambos nutrió obras biográficas y conversaciones que enriquecen la comprensión del mundo literario y personal de García Márquez.

¿Cuál es la relevancia de ‘El olor de la guayaba’ en la obra de Gabriel García Márquez?

‘El olor de la guayaba’ es significativo porque fue publicado el mismo año en que Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, haciendo evidente el grado de relación de confianza con Apuleyo Mendoza. Este libro no solo complementa las memorias y cartas recopiladas en otros textos, sino que también documenta un diálogo íntimo que ayuda a entender mejor tanto al escritor como a la persona detrás de la figura pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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