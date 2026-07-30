Por: Noticiero 90 minutos

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El reconocido colectivo de baile infantil Masaka Kids Africana, originario de Uganda y popular en redes sociales por sus enérgicas coreografías, será uno de los principales invitados internacionales en la edición número 30 del Festival de Música Petronio Álvarez, que se celebrará en Cali. El anuncio lo realizó Yamileth Cortés Arboleda, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura de Cali, durante la presentación oficial del evento el martes 27 de julio, de acuerdo con la información revelada durante esa jornada.

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Masaka Kids Africana, fundado en 2013, acoge actualmente a niñas y niños desde los 2 hasta los 19 años que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Este colectivo se ha consolidado como un referente internacional de inclusión y superación, difundiendo un mensaje de esperanza por medio de manifestaciones artísticas como la danza y la música. A través de su trabajo, los integrantes de Masaka Kids logran descubrir sus capacidades, acceden a educación y adquieren habilidades esenciales para el futuro, tal como lo señalaba la presentación institucional del Festival Petronio Álvarez.

Durante el festival, los Masaka Kids estarán presentes en la obra ‘Florecer de Guayacanes’, una puesta en escena creada especialmente para conmemorar los 30 años del evento y destacar la historia, la resistencia y el crecimiento de este encuentro cultural. Además, el grupo participará en ‘Petronito’, espacio dedicado a los semilleros de músicas del Pacífico, enfocado en la niñez, la juventud y las familias.

Bajo el lema “La Casa Grande del Pacífico dialoga con el mundo, desde la raíz”, el Petronio Álvarez en esta edición espera superar los 800.000 asistentes registrados la edición pasada, según la Alcaldía de Cali, consolidándose como uno de los festivales culturales más importantes de Colombia y América Latina. El cartel internacional contará, junto a los Masaka Kids, con artistas como Seun Kuti de Nigeria y el caleño Jossman, así como reconocidas agrupaciones del Pacífico como ChocQuibTown y Herencia de Timbiquí. También se hará presente un selecto grupo de ganadores históricos del concurso ‘Ganador de Ganadores’.

Entre las novedades, el Petronio Álvarez 2026 reunirá 47 agrupaciones musicales, 183 portadores de tradiciones del Pacífico colombiano y cerca de 1.200 expositores gastronómicos y comerciales. Por primera vez se desarrollará la Cumbre Global Afrodiaspórica, encuentro que reunirá a líderes afrodescendientes y representantes de gobiernos de 11 países para dialogar sobre desarrollo, inclusión y políticas públicas. Así, la ciudad de Cali se prepara para vivir una edición conmemorativa que busca reforzar el legado del Pacífico y posicionar su cultura afrodescendiente ante el mundo.

¿Qué es el colectivo Masaka Kids Africana y cuál es su objetivo?

Masaka Kids Africana es un colectivo artístico surgido en Uganda en 2013, conformado por niñas y niños en condición de vulnerabilidad, cuyas edades van de los 2 a los 19 años. Su propósito es brindar a estos menores oportunidades de formación a través del arte, especialmente la danza y la música, para que accedan a educación, descubran su potencial y construyan un futuro distinto.

¿Cuáles son las novedades principales del Festival Petronio Álvarez 2026?

Según la organización del festival y la Alcaldía de Cali, la edición de 2026 contará con la presencia de 47 agrupaciones musicales, 183 representantes de tradiciones del Pacífico y cerca de 1.200 expositores gastronómicos y comerciales. Además, por primera vez se celebrará la Cumbre Global Afrodiaspórica, donde líderes afrodescendientes y representantes de 11 países intercambiarán saberes sobre desarrollo e inclusión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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