Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, uno de los eventos culturales más emblemáticos de Latinoamérica, conmemora su edición número 30 en 2026 con un hito especial: el lanzamiento de su himno oficial. De acuerdo con la organización del festival, la canción fue compuesta por el maestro Hugo Candelario bajo el concepto de 'La Casa Grande'. Esta producción musical busca plasmar el espíritu del evento, representando la diversidad cultural de la región pacífica y estableciendo un lazo entre las raíces afrocolombianas y la memoria colectiva de Cali, conocida popularmente como la sucursal del cielo.

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La canción oficial es un homenaje a las tradiciones orales, los saberes ancestrales y la riqueza musical autóctona de los territorios del Pacífico colombiano. Con ello, el festival rinde tributo a las comunidades afrodescendientes y su enorme aporte al patrimonio cultural del país. Según Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali, "esta edición será histórica porque reafirma que Cali es un gran punto de encuentro afrodiaspórico y que el Petronio es la Casa Grande del Pacífico. Quienes lleguen al Festival encontrarán un territorio que dialoga con el mundo desde la fuerza de sus raíces".

El himno forma parte de una programación especial diseñada para celebrar las tres décadas del Petronio Álvarez. Bajo la premisa de construir simbólicamente una 'Casa Grande' del Pacífico, el festival propone un espacio donde convergen la memoria, la identidad y las expresiones culturales de las comunidades afrocolombianas. Más allá de la música, la agenda incluye el encuentro de ganadores, el Quilombo pedagógico Germán Patiño Ossa, el Caserío Pacífico, una zona infantil, actividades académicas y una exposición conmemorativa sobre la historia del evento.

En esta ocasión, el festival extenderá su programación a diferentes espacios emblemáticos de Cali, como el Teatro al aire libre Los Cristales, la Plaza de Cayzedo, el Bulevar del Río, el Bulevar del Oriente y el Centro Cultural de Cali. Del 12 al 16 de agosto de 2026, cada jornada estará inspirada en una etapa de la construcción de la 'Casa Grande', exaltando el legado cultural afrodescendiente y proyectándolo hacia las nuevas generaciones. Así, la canción oficial del festival Petronio Álvarez marca el inicio de una celebración histórica que une música, gastronomía y saberes en un verdadero patrimonio vivo del Pacífico en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado del concepto 'Casa Grande del Pacífico' en el festival Petronio Álvarez?

El concepto 'Casa Grande del Pacífico' representa la idea de construir un espacio simbólico donde se conservan y celebran la memoria, la identidad y las expresiones culturales de las comunidades afrocolombianas en el festival Petronio Álvarez, de acuerdo con la organización del evento.

¿Quién compuso la canción oficial de los 30 años del Festival Petronio Álvarez?

El himno oficial del festival para su edición número 30 fue compuesto por el maestro Hugo Candelario, según información proporcionada por la organización del Petronio Álvarez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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