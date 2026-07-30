El posible salto de la vida del compositor vallenato Ómar Geles a la pantalla, ya sea en formato de serie, telenovela o producción para plataformas de ‘streaming’, ha desatado una ola de versiones encontradas sobre quién tiene realmente la potestad de autorizar este tipo de proyectos.

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En las últimas horas, el portal BlogVallenato difundió una información según la cual Hilda Geles, madre del artista, y su hermana Naiduth Geles habrían firmado una supuesta cesión de derechos relacionada con el legado del músico. Según esa versión, dicho acuerdo dejaría por fuera a la viuda del cantante, Maren García, así como a sus hijos menores.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de esa información ni se conoce la radicación de una demanda que respalde estas afirmaciones. Aun así, el tema ha generado inquietud entre seguidores del artista y ha puesto en el centro del debate quiénes tienen la facultad legal para autorizar el uso de la imagen, el nombre y la obra de Ómar Antonio Geles Suárez.

Una de las reacciones que más ha llamado la atención provino de Stephani Geles, hija del compositor, quien publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una referencia indirecta a la situación. “Tomar decisiones sobre propiedades que no te pertenecen o actuar sin consultar a quienes sí tienen derecho jamás será lo correcto”, escribió la joven, lo que avivó aún más las especulaciones.

El pronunciamiento desató diversas interpretaciones y reabrió la discusión sobre la administración del patrimonio artístico que dejó el juglar tras su fallecimiento, ocurrido el 21 de mayo de 2024. Desde entonces, la figura de Geles no solo sigue vigente por su música, sino también por el valor comercial de su historia de vida.

En este contexto, expertos recuerdan que cualquier producción biográfica requiere una serie de autorizaciones clave, entre ellas el uso de la imagen del artista, sus composiciones musicales y los detalles de su historia personal. Esto implica que debe existir un acuerdo legal entre quienes ostentan los derechos.

De acuerdo con la legislación colombiana, los derechos patrimoniales de un creador fallecido se distribuyen entre sus herederos conforme a las normas de sucesión. Por lo tanto, las decisiones sobre la explotación comercial de su legado, como lo sería una serie o película, deben contar con el consentimiento de todos los legitimarios (en este caso su esposa e hijos) o con una representación debidamente acreditada.

Hasta el momento, no se ha conocido una postura conjunta por parte de la familia ni documentos oficiales que aclaren quién o quiénes tienen la titularidad para autorizar un eventual proyecto audiovisual sobre la vida de Ómar Geles.

Cabe recordar que meses atrás los herederos del artista ya habían emitido comunicados en los que advertían sobre el uso no autorizado de su nombre, imagen y obra. En esas declaraciones enfatizaron que cualquier explotación comercial, incluidas las producciones audiovisuales, debe contar con una autorización previa, expresa y por escrito.

Mientras no haya claridad jurídica, el futuro de una posible serie sobre Ómar Geles seguirá rodeado de incertidumbre, en medio de versiones cruzadas y un creciente interés por llevar su historia a las pantallas.

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