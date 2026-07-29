En las últimas horas han tomado fuerza nuevos rumores sobre la posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento y el deporte.

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Según información divulgada por el medio español Divinity, el matrimonio podría celebrarse este sábado primero de agosto, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de los protagonistas.

De acuerdo con lo publicado por Divinity, el tema fue abordado este martes 28 de julio en el programa portugués ‘V+Fama’. Allí, los periodistas revelaron que a la redacción del espacio habría llegado una supuesta invitación a la boda, en la que se señalaba como lugar de la ceremonia la exclusiva Quinta da Regaleira, ubicada en Sintra (Portugal), uno de los sitios más emblemáticos del país.

El periodista Adriano Silva Martins explicó que, en un principio, el equipo de producción del programa no creía que se tratara de una invitación real. Sin embargo, decidieron contactar directamente con el lugar mencionado para verificar la información.

La respuesta de la administración del recinto no aclaró la situación, pero sí avivó las especulaciones. Según el relato citado por el mismo medio, desde Quinta da Regaleira se limitaron a decir: “No haremos comentarios al respecto”.

Esa postura despertó aún más dudas en torno al evento. A su vez, el presentador Guilherme Castelo Branco intentó obtener información a través de personas cercanas a la familia de Cristiano Ronaldo. No obstante, la respuesta fue contundente: dichos allegados aseguraron no tener conocimiento de ninguna boda programada.

Estas versiones contrastan con informaciones anteriores. Meses atrás, el medio portugués Jornal da Madeira había señalado que la boda podría celebrarse en la catedral de Funchal, en Madeira, lugar de origen de Cristiano Ronaldo. Este templo, considerado monumento nacional desde 1910, es uno de los más importantes de la isla por su valor histórico y arquitectónico.

Pese a la cantidad de versiones que han circulado, lo cierto es que ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez se han pronunciado oficialmente sobre una fecha concreta para su matrimonio. La pareja, que anunció su compromiso en 2025 tras varios años de relación, ha mantenido su vida personal con cierto hermetismo frente a este tema.

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De hecho, la publicación más reciente del futbolista portugués en redes sociales no hace referencia a una boda, sino a su faceta familiar. En ella, Ronaldo se describió como un “padre feliz” junto a una imagen con cuatro de sus cinco hijos en su avión privado.

Por ahora, todo apunta a que la boda podría estar en planes y que incluso el primero de agosto suena como una posible fecha, pero sin confirmación oficial.

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