En la noche de este martes, 28 de julio, Santos de Brasil consiguió su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de derrotar por 4-2 (8-3 en el global) a la Universidad Central de Venezuela.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Neymar volvió a lesionarse y hay pánico en Brasil antes del Mundial; es más grave de lo que se cree)

En este compromiso tuvo participación el astro brasileño Neymar, quien sigue recuperándose físicamente luego del Mundial 2026 y por eso jugó apenas el segundo tiempo.

Luego de la victoria, atendió a los medios de comunicación y justamente debido al nivel que ha venido mostrando, le preguntaron que si va a intentar llegar al próximo Mundial, pero el exjugador del Barcelona fue contundente con su respuesta.

Lee También

“No, no estaré. Creo que mi tiempo con la Selección de Brasil ha terminado. Hice historia allí. Di mi sangre por la ‘Verdeamarela’, pero creo que ya no quiero eso más. Ya no”, dijo Neymar en zona mixta.

🚨 Atenção! Neymar praticamente ENCERRA seu ciclo na Seleção Brasileira: “Não, não vai ter. Acho que meu momento na Seleção Brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não.” 🎥 @lucas_musetti pic.twitter.com/1AGNSeIUZG — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 29, 2026

De esta manera, se cierra oficialmente el camino de Neymar por la histórica selección brasileña, con la que, tal como él dijo, hizo historia, puesto que superó a Pelé como máximo goleador del equipo y consiguió tanto un título de Copa América como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, se le escapó el deseo de todos los futbolistas: el Mundial. En Brasil 2014 lideró al equipo hasta la semifinal, aunque no pudo jugar en esa recordada derrota por 7-1 frente a Alemania. Luego, en Rusia 2018 y Catar 2022 salió en cuartos de final y en la última Copa del Mundo salió en octavos de final.

Más allá de esto, Neymar es la última muestra del ‘Jogo Bonito’, que caracteriza a los brasileños por su forma de jugar suelta, las gambetas, los lujos y los goles que se salen del libreto.

(Ver también: Cuándo y cómo se conseguiría la lámina de Neymar para el álbum Panini; hay posible precio)

Así, ahora Carlo Ancelotti debe buscar un nuevo referente, puesto que Vinicius aún no se logra consolidar del todo y el recambio generacional le ha costado bastante al equipo cinco veces campeón del mundo.

* Pulzo.com se escribe con Z