La selección de Brasil encendió las alarmas a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 por cuenta de la situación física de Neymar, su máxima figura, quien volvió a lesionarse y ahora tiene en duda su participación en el torneo.

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El delantero de 34 años, actual jugador del Santos, no pudo entrenar con normalidad en el inicio de la concentración de la ‘Canarinha’ y tuvo que ser sometido a exámenes médicos adicionales, lo que causó preocupación inmediata en el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti y en toda la afición brasileña.

Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Neymar presenta una lesión muscular en la pantorrilla derecha, que resultó ser más grave de lo que inicialmente se pensaba.

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De hecho, los estudios confirmaron que se trata de una lesión de grado dos, lo que implica un tiempo de recuperación considerable y complica su presencia en el arranque del campeonato.

El atacante ya había llegado a la concentración con molestias físicas, por lo que no participó en la primera sesión de entrenamiento y fue trasladado a una clínica en Teresópolis para someterse a pruebas de imagen que permitieran determinar el alcance exacto del problema.

La situación tomó mayor relevancia debido a que Neymar es considerado pieza clave en el esquema de Brasil y su convocatoria ya había generado debate por su historial reciente de lesiones y su falta de continuidad.

Ahora, este nuevo inconveniente físico vuelve a poner en entredicho su capacidad para competir al más alto nivel en una cita tan exigente como la Copa del Mundo.

De acuerdo con reportes médicos, una lesión de este tipo suele requerir entre dos y tres semanas de recuperación, lo que prácticamente descarta al jugador de los partidos amistosos previos frente a Panamá y Egipto, programados como preparación para el torneo.

🚨⚠️ BREAKING: Neymar Jr suffers a new injury and will be out for 2/3 weeks, tests have confirmed. Ney will miss the friendly games before the World Cup and could miss opening game against Morocco. pic.twitter.com/MiqUtspbFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Pero el mayor problema no es solo su ausencia en esos encuentros, sino que también está en duda para el debut de Brasil en el Mundial, que será el próximo 13 de junio frente a Marruecos. Incluso, algunos informes indican que Neymar podría perderse los primeros partidos de la fase de grupos mientras completa su recuperación.

La incertidumbre es tal que, por reglamento, Brasil todavía podría reemplazar al jugador en la lista definitiva si no logra recuperarse a tiempo antes del inicio del torneo, una decisión que dependerá de su evolución en los próximos días.

Mientras tanto, el entrenador Carlo Ancelotti ha sido claro en que no tomará decisiones basadas en el nombre del futbolista, sino en su estado físico y su rendimiento, lo que deja abierta la posibilidad de que Neymar no tenga un rol protagónico o incluso quede fuera si no alcanza el nivel requerido.

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