Tras la dolorosa eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana a manos de O’Higgins, el periodista Carlos Antonio Vélez arremetió con fuerza contra el equipo azul en su programa ‘Palabras Mayores’. El comunicador no solo cuestionó el desempeño del plantel en el partido jugado en casa, sino que fue más allá al afirmar que varios jugadores emblemáticos ya cumplieron su ciclo en el club.

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En un análisis sin filtros, Vélez describió el momento del equipo como un verdadero desastre deportivo. “Lo de Millonarios es esperpéntico. En casa, frente a su parroquia, una parroquia que le ha sido fiel y a la que han engañado de una manera brutal. Un equipo frío, sin actitud, y superado por un rival que no es gran cosa, pero es más que Millonarios”, señaló inicialmente el comunicador.

Vélez insistió en que el rendimiento mostrado por el equipo embajador representa una traición a su hinchada, que ha acompañado al club a pesar de los resultados adversos. Según su criterio, la falta de actitud y frialdad en el juego fueron determinantes para caer ante un rival que, en sus palabras, no representaba un obstáculo insuperable.

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Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue su convicción de que varios futbolistas clave ya cerraron su etapa en Millonarios. Vélez mencionó nombres concretos y no dudó en ser directo: “Yo creo que ya algunos cumplieron el ciclo: Mackalister, Llinás, Arias… ni hablar. Hasta ahora no ha salido bien lo de Mateo García. Castro terminó peleando con todos sus compañeros, terminó incómodo”, señaló en el mismo espacio.

Acá, el momento en el que lo dijo (minuto 2:00:48):

Estas declaraciones marcan un punto de inflexión en la narrativa sobre el plantel azul. Para el experimentado comunicador, la permanencia de estos jugadores no solo no aporta, sino que se ha convertido en un lastre para las aspiraciones del equipo. Vélez argumentó que el estancamiento es evidente y que el club necesita una renovación profunda si quiere volver a ser competitivo.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Radamel Falcao?

Pero allí no quedó todo. El periodista lamentó profundamente la manera en que el delantero samario vivió sus minutos en el partido que selló la eliminación.

“Me dio mucho pesar ver entrar a Falcao. 26 minutos y 7 toques de balón. Pobrecito, se le veía incluso mucho más delgado”, expresó Vélez.

Y agregó con dureza: “¿Esa era la despedida que le querían hacer? Una vergüenza. Yo no le voy a cargar ninguna tinta a él, ni más faltaba, aunque él tiene la culpa de haber mancillado su leyenda aceptando esto sin necesidad […]. Me da pena por él. Ese no puede ser el final de una leyenda, lo lamento”.

Vélez defendió que la responsabilidad principal no recae sobre Falcao como jugador en este momento, pero sí cuestionó su decisión de aceptar regresar en estas condiciones. Para él, la imagen del ‘Tigre’ entrando al campo con tan poca influencia y en un contexto de derrota humillante no corresponde al legado de uno de los delanteros más importantes en la historia del fútbol colombiano.

El periodista no ahorró críticas hacia la dirigencia y quienes defendieron las decisiones deportivas recientes. Vélez recordó sus propias advertencias previas y se mostró firme ante las reacciones que generaron sus opiniones.

“Claro, la culpa era mía… Cuando yo critiqué su venida, entonces ‘claro, este calvo no sé qué’. Sigan, tranquilos, que tienen toda la razón desde el punto de vista deportivo. Si tienen algún argumento me lo dan. ¡No lo tienen! Han fracasado”, dijo molesto.

Con estas palabras, Vélez cerró un análisis que deja en evidencia la profunda crisis que atraviesa Millonarios. Para el comunicador, el fracaso no es solo de un partido, sino de un proyecto que ha mostrado inconsistencias graves y que necesita cambios estructurales urgentes.

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