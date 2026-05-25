En la mañana de este lunes, 25 de mayo, el técnico de la Selección Colombia Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de los jugadores convocados al Mundial 2026, con nombres ya muy conocidos como David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz.

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Así leyó la lista el entrenador argentino:

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Ahora, aunque se mantuvo la base y no hubo muchas novedades con respecto a lo que se venía trabajando, sí hubo una sorpresa grande y fue la ausencia del delantero Rafael Santos Borré, quien venía siendo parte importante del proceso, pero no le alcanzó para entrar a la lista definitiva.

De hecho, un tiempo después de que se conoció la lista y un poco más tranquilo, el delantero publicó unas palabras a sus redes sociales, asegurando que sí está afectado porque este sería su primer Mundial.

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí. Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más”, escribió el futbolista.

Y concluyó: “Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”.

Y es que cabe destacar que a lo largo del proceso, Borré fue muy importante porque marcó tanto en amistosos como en Eliminatorias, siendo pieza fundamental para lograr la clasificación. Sin embargo, desde que regresó a Sudamérica su nivel ha caído considerablemente y por eso no alcanzó a estar en este torneo.

En su reemplazo estará Juan Camilo ‘El cucho’ Hernández, quien tuvo una muy buena temporada en el Real Betis de España y por eso puede ser una solución importante para el entrenador en algunos encuentros, teniendo en cuenta que debe competir con Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

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Por lo pronto, los elegidos se sumarán al trabajo en Medellín para afrontar los partidos de preparación, contra Costa Rica y Jordania, y luego ya todo se enfocará a la Copa del Mundo.

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