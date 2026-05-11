Así como se conoció la decisión de Millonarios para su comienzo en la Copa Colombia, el combinado patrio tiene en la mira un reto muy importante en el que le queda casi un mes para arrancar.

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El comienzo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se convierte en el gran foco para el seleccionado nacional, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Precisamente, Carlos Antonio Vélez sorprendió con una información sobre la convocatoria de la ‘Tricolor’ de cara a la principal cita del fútbol internacional, que comienza en pocas semanas.

“La Selección Colombia no entregará pre lista de ninguna clase. El 31 de mayo la definitiva, me cuentan desde la Federación. Mejor dicho, cero contentillo”, indicó el reconocido periodista.

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Este ‘bombazo’ del comentarista de Win Sports y Antena 2, publicado desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), acabó con las especulaciones sobre la entrega de un llamado previo de jugadores antes de los elegidos para empezar el certamen.

De hecho, uno de los nombres mencionados como posible sorpresa en Selección Colombia es Kevin Viveros, quien bajo esta lógica parece quedar con menos posibilidades debido a que no ha estado en ninguno de los partidos del proceso de la plantilla.

Cabe recodar que el Mundial 2026 comienza el próximo 11 de junio, por lo que la fecha de 31 de mayo parece incluso un plazo justo para la reunión del seleccionado con miras al certamen.

El primer partido para el seleccionado colombiano es el 17 de junio contra Uzbekistán, en un grupo completado por Congo y Portugal, rivales el 23 y 27 de junio, respectivamente.

Entre los nombres que parecen fijos hasta el momento, están el de Luis Díaz y hasta James Rodríguez, que a pesar de su poca actividad reciente es una de las fichas representativas en la plantilla.

Lo cierto es que al grupo básico no se le suman más nombres, de acuerdo con la información revelada por Carlos Antonio Vélez de cara al certamen más seguido del deporte.

¿Cuántos son los convocados por selección para el Mundial de 2026?

El Consejo de la FIFA confirmó que para la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada selección nacional podrá inscribir a un máximo de 26 jugadores en su lista definitiva. Esta decisión mantiene la tendencia establecida en Catar.

Esta medida busca proteger la salud física de los deportistas ante el incremento de partidos y la extensión del torneo. El certamen contará por primera vez con 48 equipos y se disputará en tres naciones diferentes.

La ampliación de los cupos de convocatoria permite a los directores técnicos disponer de mayores variantes tácticas durante la competición. También facilita la gestión de posibles lesiones en un calendario que se prevé sumamente exigente y extenso.

En el contexto de Colombia, la conformación de la lista genera un interés masivo que trasciende lo deportivo. La Selección Colombia es un símbolo de unidad nacional que influye directamente en el ánimo y la cohesión social.

Referentes de la política colombiana han manifestado históricamente su respaldo al equipo nacional como una prioridad de Estado. Ministros y mandatarios suelen utilizar el desempeño del equipo para promover la identidad del país y la diplomacia deportiva.

La gestión de los recursos para el deporte y el apoyo a la Federación Colombiana de Fútbol son temas recurrentes en el Congreso. Los políticos entienden que el éxito en el Mundial fortalece la proyección internacional de la nación.

Actualmente, el Gobierno Nacional mantiene programas de incentivos para deportistas de alto rendimiento. Estas políticas buscan que más jóvenes lleguen a integrar las convocatorias oficiales del equipo absoluto que dirige hoy el profesor Néstor Lorenzo.

La transparencia en los criterios de selección es fundamental para evitar controversias públicas. Por ello, la FIFA establece reglamentos estrictos sobre las fechas límite para entregar las listas oficiales de los jugadores convocados por cada federación.

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