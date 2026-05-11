Los ánimos en el ambiente de Millonarios se han calmado un poco, ya que luego de la eliminación en la Liga BetPlay, el equipo mostró resiliencia y le ganó de forma contundente a Boston River en condición de visitante en la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

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Ahora, justamente para que los equipos eliminados no se queden sin competencia, se disputará la primera fase de la Copa Colombia, el torneo que reúne a clubes de la A y la B, que igual es importante porque el campeón asegura cupo a la Copa Sudamericana 2027.

Millonarios comparte grupo con Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC, recordando que solo los dos primeros avanzan a las finales de este certamen.

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Convocatoria de Millonarios para la Copa Colombia

Ahora, muchos hinchas pensaban que Millonarios iba a jugar esta primera ronda con una nómina mixta, pero el técnico Fabián Bustos no quiere dejar las cosas al azar porque no se va a permitir no avanzar de ronda en este campeonato.

Por eso mismo y teniendo en cuenta que por Sudamericana vuelve a jugar hasta la próxima semana, el técnico convocó a sus futbolistas titulares para este encuentro, que será el debut en el torneo nacional.

Estos son los llamados por Bustos:

¡El grupo elegido para mañana! 👊💙 Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para disputar el partido frente a Llaneros. Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/BxhgEmUnxm — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 10, 2026

Entre los convocados se puede ver que están jugadores como Rodrigo Contreras, Leonardo Castro, Mackalister Silva, Andrés Llinás y más.

(Ver también: Andrés Llinás consiguió importante título, pero no con Millonarios: fue el orgullo de sus compañeros)

Dicho compromiso será este lunes, 11 de mayo, a las 8:00 de la noche en el estadio El Campín, justo después del partido de la Liga Femenina entre las ‘Embajadoras’ y América de Cali, que se disputará a las 4:45 de la tarde.

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