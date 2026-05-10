Este sábado, 9 de mayo, el Galatasaray de Turquía levantó un nuevo título en su palmarés, pues derrotó por 4-2 al Antalyaspor en la fecha 33 del campeonato, le sacó cuatro puntos a su principal perseguidor y se volvió inalcanzable en la tabla de posiciones.

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El defensor colombiano Dávinson Sánchez jugó todo el partido, fue sólido y demostró que está listo para afrontar el Mundial con la Selección Colombia que comienza en prácticamente un mes.

Este fue el resumen de dicho encuentro:

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Por este nuevo título, los aficionados se fueron a celebrar luego del compromiso, cantando, comiendo y tomando porque su equipo volvió a conseguir la Liga de Turquía.

Sin embargo, esa celebración se convirtió en preocupación, puesto que en Bursa, una ciudad de Turquía, un grupo de aficionados fue atacado directamente por un conductor que perdió el control.

Y es que tal como se puede ver en los videos que rondan en las redes sociales, los aficionados estaban celebrando en una calle de la forma más tranquila, cuando llega el vehículo a arrollar a los aficionados. Es más, se evidencia que da marcha atrás, luego busca a los hinchas, nuevamente hacia atrás y ahí sí huye del lugar, al tiempo que el resto de aficionados corren para tratar de alcanzarlo y recriminarle lo que acaba de hacer.

Este es el video en cuestión:

🇹🇷 | URGENTE: Un coche se lanzó directamente contra una multitud de cientos de aficionados del Galatasaray que celebraban en la calle en Bursa, Turquía. pic.twitter.com/OiE4J5Yxh9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 9, 2026

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Por lo pronto, se desconoce la cantidad de heridos por este lamentable hecho en un momento de euforia, mientras las autoridades avanzan en la identificación del conductor para dar captura, puesto que puede ser juzgado por tentativa de homicidio.

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