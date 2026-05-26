Millonarios sumó un nuevo papelón en tan solo el primer semestre de este 2026 y quedó eliminado de la Copa Sudamericana con una penosa derrota contra el O’Higgins de Chile. El ‘Embajador’ perdió 1-2 de local y cerró todas sus aspiraciones en el certamen continental.

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El elenco capitalino dependía de sí mismo para avanzar a la ronda de ‘playoff’; un triunfo en su propia cancha le permitía seguir luchando por el sueño de levantar la copa que tiene su rival de patio, Santa Fe. Además, urgía el triunfo por la penosa eliminación de los 8 en la Liga Betplay, por lo que el duelo contra los chilenos era una redención del plantel hacia los hinchas.

Sin embargo, nada salió bien y el partido terminó siendo un motivo más para caldear los ánimos en las tribunas. El azul arrancó dormido y a los seis minutos de juego recibió un tanto de los de Rancagua a cargo del atacante Bastian Yáñez.

Aunque el cuadro bogotano tomó la ofensiva para tratar de respetar su casa, su juego se desmoronó con un segundo gol a los 37 del primer tiempo; esta vez fue Alan Robledo el que echó sal en la herida. Los locales lograron el descuento en el minuto 53 con un anotación de Rodrigo Contreras, uno de los pocos futbolistas que aún están en el llavero de los hinchas.

Sin embargo, Millonarios no pudo hacer nada más y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en El Campín y con una dolorosa derrota delante de su gente. Finalizó el torneo en el tercer lugar y con la posibilidad de que haya sido el último partido de Falcao, quien no estuvo cerca de un ritmo decente en su segunda corrida.

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