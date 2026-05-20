En la noche de este martes, 19 de mayo, Millonarios rescató un empate por 1-1 en condición de visitante frente a Sao Paulo en el Morumbí por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un resultado importante que mantiene con esperanza al cuadro ‘Embajador’ de clasificar a la siguiente ronda.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Mackalister dejó en el aire su futuro en Millonarios y preocupó a hinchas: “Veremos qué pasa”)

De hecho, Millonarios no jugó mal este encuentro, ya que fue sólido en defensa y al final un remate de Hurtado Cabezas fue lo que dio la igualdad, pero más allá de eso igual los hinchas criticaron el nivel del guardameta por el gol recibido en los primeros minutos del encuentro.

Este fue el gol de Sao Paulo:

Lee También

¡AY ARQUERO! Luciano le pegó desde afuera del área, a Novoa se le escapó y San Pablo se pone en ventaja en Brasil. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UCdqWnQDDE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

Luego de esta desafortunada jugada, Novoa salvó a Millonarios en un par de ocasiones, pero igual al finalizar el encuentro subió una imagen ofreciéndoles disculpas a los hinchas por ese lamentable error.

“Siento mucho lo que pasó. Me duele en el alma haberme equivocado. No tengo cómo justificar esa jugada. En mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezcla tus sentimientos duele mucho más”, comenzó escribiendo Novoa.

Y agregó: “Pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a ‘Millos’ y de paso les agradezco por ese esfuerzo tan grande por empatar el juego. Por poco y nos llevamos la victoria. Los admiro y jamás duden de mi entrega. Estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores”.

Más allá de esta situación y el error, Novoa terminó como uno de los mejores calificados de Millonarios según Sofa Score, teniendo en cuenta que tuvo una puntuación de 7.0, la misma que Rodrigo Ureña y siendo superado únicamente por Jorge Arias.

(Ver también: Millonarios se acordó de ganar y sueña con clasificar a siguiente fase de Copa Sudamericana)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, Millonarios volverá a Bogotá para jugar en Copa Colombia vs. Boyacá Chicó y luego preparará el compromiso contra O’Higgins, que será el martes, 26 de mayo, a partir de las 5:00 de la tarde.

* Pulzo.com se escribe con Z