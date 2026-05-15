El fútbol brasileño es llamativo, pues un par de derrotas hacen que los equipos entren en crisis y por eso salen los técnicos, los hinchas aprietan y las cosas se complican.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Confirman primera salida de Millonarios para el segundo semestre, antes del juego de Sudamericana)

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió a Sao Paulo de Brasil, próximo rival de Millonarios en la Copa Sudamericana, pues suma cinco compromisos sin victoria y eso desató un caos al interior de la institución, al punto de que hubo cambio de técnico y los hinchas se aparecieron furiosos en la sede del club.

Y es que tal como se puede ver en videos compartidos en las redes sociales, luego de la destitución del entrenador Roger Machado los aficionados se presentaron al campo de entrenamiento de los jugadores exigiendo hablar con ellos y que así cambie la situación. Estos son los videos en cuestión:

Lee También

🇧🇷 Los miembros de la Torcida del São Paulo EXIGEN que los jugadores salgan a hablar con ellos. “Si no salen a hablar, no los vamos a dejar salir de acá”, dice uno de los Torcedores del Tricolor. pic.twitter.com/P9ihyJ0b9D — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 14, 2026

🇧🇷 La Torcida del São Paulo, está en estos momentos en la puerta del centro de entretenimiento, haciendo una protesta contra los dirigentes del club. pic.twitter.com/Wj6usHTkOr — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 14, 2026

Ante esto y para evitar que la situación escale a mayores, las directivas se movieron rápido para buscar a un nuevo técnico y encontraron a Dórival Júnior, exentrenador de la Selección de Brasil, para que tome las riendas del equipo y así se consigan los objetivos de la temporada.

Y es que cabe recordar que Sao Paulo suma cinco compromisos sin victoria, ya que luego de ganarle por 1-0 a Mirassol, empató con Millonarios 0-0, empató con Bahía 2-2, quedó 0-0 con O’Higgins, perdió 3-2 con Corinthians y perdió 3-1 con Juventud, lo cual lo tiene ahora fuera de la Copa de Brasil y cuarto en el Brasileirao, aunque se mantiene líder del grupo en la Sudamericana, solo un punto por encima del cuadro chileno y el colombiano.

Por lo pronto, la idea del club es que mejore la situación futbolística y económica para que este equipo vuelva a luchar por títulos importantes.

(Ver también: A qué jugadores de Millonarios se les termina el contrato en junio y qué fichajes busca el club)

Cuándo es Sao Paulo vs. Millonarios

Ahora, Millonarios llega a Brasil con la necesidad de no ceder puntos para llegar con opciones de clasificar a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Dicho compromiso será el próximo martes, 19 de mayo, a partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana) en el Morumbí de Brasil.

* Pulzo.com se escribe con Z