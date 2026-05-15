A lo largo de la temporada, Millonarios ha tenido momentos bastante irregulares, pues varios de los que arrancaron como titulares fueron perdiendo su puesto, mientras que otros ayudaron al equipo casi siempre que ingresaron desde el banco de suplentes.

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(Ver también: Confirman primera salida de Millonarios para el segundo semestre, antes del juego de Sudamericana)

Uno de los que más se ha destacado en ese papel ha sido el extremo Beckham David Castro, el jugador de 22 años, quien si bien tiene momentos muy discutidos por la afición, también ha aparecido en momentos claves para darle alegrías al equipo.

De hecho, por ese mismo rendimiento a lo largo de las últimas temporadas es que algunos equipos se han fijado en él y ahora podría dar el salto al mejor fútbol del mundo: el europeo.

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Dónde jugará Beckham David Castro

Y es que según confirmó el periodista Guillermo Arango, quien sigue de cerca toda la información de Millonarios, todo está muy cerca de concretarse para que el futbolista llegue al viejo continente en las próximas horas. Es más, agregó que desde el club hay optimismo porque sería una negociación muy favorable para el club.

🕰️ 🍫 El delantero Beckham David Castro (22) podría dar el salto al fútbol europeo en las próximas horas. En @MillosFCoficial hay optimismo por una posible venta definitiva en una negociación muy favorable para el club. 💰🔵⚪ pic.twitter.com/6a9imOUYa8 — Guillermo Arango (@guilloarango) May 15, 2026

Y es que esta es una noticia que de cierta manera se podía esperar, ya que Castro es muy joven y, de alguna forma, ha sido de lo mejor de Millonarios en el último año (segundo semestre de 2025 y primer semestre de 2026) recordando que ha disputado 39 partidos, entre Liga y Copa Sudamericana, y ha marcado 11 goles, que lo mantienen como uno de los de mejor racha en el equipo.

Por ahora no se conoce el destino oficial, pero se espera que sea uno en los que se juega alguna liga principal en el mundo.

(Ver también: A qué jugadores de Millonarios se les termina el contrato en junio y qué fichajes busca el club)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, Millonarios está enfocado en cerrar el semestre de la mejor manera, consiguiendo la clasificación tanto en la Copa Colombia como en la Copa Sudamericana.

De hecho, su próximo encuentro será este viernes, 15 de mayo, frente a Patriotas en Tunja, compromiso correspondiente a la Copa Colombia que se jugará a partir de las 6:00 de la tarde.

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