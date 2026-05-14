Una temporada bastante complicada ha tenido el futbolista colombiano Jhon Jáder Durán, pues luego de salir del Al Nassr de Arabia Saudita, llegó al Fenerbahce y a mitad del torneo salió con rumbo al Zenit de San Petesburgo.

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Sin embargo, aunque se esperaba que en este equipo recuperara su nivel futbolístico, lo cierto es que está bastante lejos de lo que alcanzó a mostrar con el Aston Villa, pues durante los meses que ha estado en Rusia ha jugado apenas 140 minutos repartidos en seis compromisos, en los cuales apenas ha marcado un gol y no ha aportado asistencias.

Ahora, pese a que presuntamente estaba en la prelista de Lorenzo para el Mundial, justo antes de la rueda de prensa del técnico en Bogotá el Zenit informó una novedad con el jugador que prácticamente le cierra las puertas por completo, al menos por ahora, a un regreso a la ‘Tricolor’.

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Qué pasó con Jhon Jáder Durán

Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales del club, el Zenit informó que el jugador estará ausente en los próximos partidos por “motivos personales”, sin dar muchos más detalles al respecto.

“El delantero colombiano y la directiva del Zenit han acordado que el jugador se ausente temporalmente por motivos personales”, informó el equipo ruso.

Club statement on Jhon Duran. The Colombian striker and the Zenit management have agreed on a leave of absence for the player due to personal circumstances. Details of his return date will be announced in the near future. pic.twitter.com/W0G6PAdyDq — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) May 14, 2026

Además, agregó que próximamente se dará a conocer la fecha de reintegro a los entrenamientos.

Cabe recordar que al Zenit solo le queda un partido en la presente temporada que será frente al Rostov en condición de visitante el próximo domingo, 17 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana, hora colombiana, un compromiso muy importante porque está a apenas dos puntos del Krasnodar de Jhon Córdoba, por lo que necesita sumar una victoria sí o sí para quedarse con un nuevo título de liga.

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Dónde jugará Jhon Jáder Durán

Lo cierto es que nuevamente el futuro del jugador está en el aire, puesto que tiene contrato con el equipo ruso hasta el 30 de junio de 2026 de un préstamo sin opción de compra, por lo que cuando termine la temporada debe regresar al Al Nassr, equipo dueño de sus derechos deportivos, para buscar ganarse un puesto nuevamente o para que lo cedan a otra institución.

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