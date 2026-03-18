Jhon Jáder Durán era una de las mayores promesas del fútbol colombiano a nivel internacional, pues por lo que mostró en el Aston Villa muchos equipos lo querían pensando en el futuro, pero el jugador decidió irse a Arabia Saudita y allí, sumado a su controvertida actitud, se ha perdido del mapa y su futuro es una incógnita.

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Sin embargo, luego de su paso por el Al Nassr y el Fenerbahce aterrizó en el Zenit de San Petesburgo y allí todo indica que cogió un segundo aire, ya que ha vuelto a mostrar un nivel interesante y de a pocos se ha ganado la titular del equipo en el que también está Wilmar Barrios.

Es más, este miércoles, 18 de marzo, el colombiano apareció para darle una victoria clave a su equipo para mantenerse cerca del liderato de la Liga de Rusia.

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Cómo fue el gol de Jhon Jáder Durán

En el compromiso contra el Dynamo Majachkalá, el delantero colombiano fue una de las figuras, ya que incomodó a la defensa rival, generó ocasiones de gol y ayudó a su equipo a sumar los tres puntos.

Cerrando el primer tiempo y luego de la revisión del VAR, el juez central dictaminó pena máxima a favor del Zenit y, con mucha personalidad, Durán cogió el balón para patearlo de la mejor manera, mandando el balón al fondo de la red.

Esta fue la anotación del colombiano:

🇨🇴 GOOOL de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 1-0 de #Zenit ante #DynamoMakhachkala, al 45’+9 por Copa de Rusia pic.twitter.com/U21DtOSy4u — Pipe Sierra (@PSierraR) March 18, 2026

Así fue el gol, desde el campo de juego:

Así las cosas, el Zenit ganó por 1-0 gracias a este gol del colombiano, lo cual ubica al equipo en la segunda posición de la Liga de Rusia con 45 puntos, producto de 13 victorias, 6 empates y 2 derrotas, quedando a solo un punto del Krasnodar del colombiano Jhon Córdoba.

(Ver también: Filtran tres razones que terminaron sacando a Jhon Durán del Fenerbahce; su actitud fue decisiva)

De esta manera, Durán, que no está en los mejores términos con la Selección Colombia, espera ser llamado para el Mundial de 2026.

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