El momento del delantero colombiano Jhon Jáder Durán no es para nada sencillo, pues luego de tener una gran temporada con el Aston Villa tanto en Premier como en Champions League, después comenzó una serie de pasos por equipos con menor nivel y mostrando una gran caída en su rendimiento.

Por ejemplo, pasó al Al Nassr y no salió bien, pues según comentó el presidente de esa institución, negoció con otro club debajo de cuerdas y eso demuestra su poca profesionalidad en su forma de actuar.

“Fue a negociar con otro club sin permiso del club. Le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable. Las cosas no salieron como el quería”, dijo Abdullah Al-Majed.

Ahora, algo muy parecido comentó el presidente del Fenerbahce, último equipo del colombiano, quien trató de ayudarlo para que mejorara en su actitud y su nivel, pero al final decidió cederlo luego de unos cuantos meses en el club.

Qué dijo el presidente del Fenerbahce de Jhon Jáder Durán

En declaraciones recogidas por el diario As, el presidente del club turco, Sadettin Saran, aseguró que debía priorizar al equipo y por eso lo cedió al Zenit de Rusia.

“Si hubiéramos seguido con Jhon Durán, habríamos traicionado al equipo. Había empezado a priorizarse a sí mismo. Nadie en el Fenerbahçe puede darse el lujo de elegir a qué partidos asistir”, aseguró el presidente.

Lo cierto es que la situación del delantero colombiano no deja de ser preocupante, ya que pasó de ser una de las mayores promesas a nivel mundial, a ser criticado y rechazado por muchos clubes precisamente por su fama de ser complicado y conflictivo, lo cual puede afectar los grupos en medio de las temporadas.

Por lo pronto, el jugador espera retomar su nivel en el equipo ruso, en el que ya suma algunos encuentros, pero hasta ahora no ha podido destacar como se espera. El siguiente encuentro del delantero colombiano será frente al Spartak de Moscú el sábado, 14 de marzo, a las 8:00 de la mañana.

