Ya quedan pocos días para que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y en Colombia hay mucha ilusión por lo que pueda pasar con el combinado nacional, puesto que si bien las presentaciones con Croacia y Francia no fueron buenas, igual en el torneo es otra cosa y por eso se cree que se van a obtener buenos resultados.

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(Ver también: Cuándo sale la lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial; Lorenzo tiene plazo)

Es más, de la mano de Néstor Lorenzo el equipo ha ganado partidos importantes en el proceso y quedó segundo de la Copa América, por lo que se espera que todo lo que se ha venido trabajando dé resultados en el torneo más importante de todos.

Ahora, para avanzar en el cronograma de cara al Mundial, el técnico tuvo que presentar una lista de 55 futbolistas ante la Fifa, quienes de cierta manera quedan bloqueados para la cita orbital.

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Cuál es la prelista de la Selección Colombia para el Mundial

Fue el diario As Colombia el que mostró los nombres que aparecen en la prelista de Lorenzo, destacando que solo seis son de la Liga BetPlay y no aparecen ni Radamel Falcao García ni Hugo Rodallega, delantero y figura de Independiente Santa Fe.

Los nombres de los seleccionados son:

Arqueros:

Camilo Vargas.

Álvaro Montero.

David Ospina.

Kevin Mier.

Aldair Quintana.

Defensas:

Daniel Muñoz.

Santiago Arias.

Andrés Román.

Mateo Castillo.

Stefan Medina.

Dávinson Sánchez.

Yerry Mina.

Carlos Cuesta.

Yerson Mosquera.

Yohan Romaña.

Jhon Lucumí.

Juan David Cabal.

Willer Ditta,

Julián Millán.

William Tesillo.

Johan Mojica.

Deiver Machado.

Cristian Borja.

Sebastián Valencia.

Álvaro Angulo.

Mediocampistas:

Jefferson lerma.

Juan Camilo Portilla.

Pedro Bravo.

Jhon Solis.

Wilmar Barrios.

Richard Ríos.

Kevin Castaño.

Rafael Carrascal.

Gustavo Puerta.

Juan Guillermo Cuadrado.

James Rodríguez.

Juan Fernando Quintero.

Jorge Carrascal.

Juan Manuel Rengifo.

Nelson Deossa.

Atacantes:

Yáser Asprilla.

Carlos Andrés Gómez.

Jhon Arias.

Sebastián Villa.

Marino Hinestroza.

Luis Díaz.

Jaminton Campaz.

Kevin Serna.

Johan Carbonero.

Edwin Cetré.

Luis Suárez.

Jhon Córdoba.

Rafael Santos Borré.

Jhon Jáder Durán.

Juan Camilo Hernández.

Ahora, hay que destacar que este jueves, 14 de mayo, el entrenador nacional convocó a una rueda de prensa en Bogotá, por lo que se espera que dé una lista de al menos 30 jugadores que participen en los amistosos frente a Costa Rica y Jordania y así ya tomar la decisión final de los 26 que estarán en la Copa del Mundo.

(Ver también: Duro vaticinio de exgoleador argentino sobre Colombia en Mundial: “Puede ser una gran decepción”)

Cabe recordar que Colombia juega su primer partido del Mundial el 17 de junio en un grupo bastante complicado, ya que se mide con Uzbekistán, Congo y Portugal.

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