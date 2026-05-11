El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina, pues exactamente en 30 días rodará el balón en el estadio Azteca para dar comienzo al torneo de fútbol más importante del mundo.

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(Ver también: Duro vaticinio de exgoleador argentino sobre Colombia en Mundial: “Puede ser una gran decepción”)

De hecho, a los técnicos ya se les apretó el calendario porque este lunes, 11 de mayo, las selecciones deben presentar su prelista de convocados, que contará con entre 35 y 55 jugadores.

Es más, Lorenzo ya tendría definidos sus primeros llamados, destacando que en esa cantidad de jugadores sí o sí deben aparecer cuatro porteros.

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Es posible que esa lista no salga a la luz, pero en poco más de dos semanas ya se debe conocer la lista definitiva.

Cuándo saldría la lista de la Selección Colombia para el Mundial

Tal como lo exigió la Fifa, los entrenadores de las distintas selecciones tienen hasta el 2 de mayo para presentar la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a los países pensando en el Mundial.

Sin embargo, se estima que unos días antes Lorenzo presente una lista de al menos 30, puesto que el 29 será el partido de despedida frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá.

Ahora, todo indica que no se van a presentar muchas novedades, pues a lo largo del proceso Lorenzo ha mantenido una base que le ha funcionado de cierta manera, contando en que se clasificó sin sufrir al Mundial, quedó subcampeón de la Copa América y más.

Por eso mismo se espera que estén jugadores como David Ospina, James Rodríguez, Yerry Mina y el mismo Rafael Santos Borré, sin muchas novedades al respecto.

(Ver también: Patrocinador de Selección Colombia habría filtrado (¿sin querer?) los convocados al Mundial)

Contra quién juega Colombia en el Mundial

Cabe recordar que Colombia hace parte del grupo K y se enfrenta a duros rivales como lo son:

República del Congo.

Uzbekistán.

Portugal.

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