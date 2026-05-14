En la noche de este miércoles, 13 de mayo, se disputaron los últimos dos partidos de los cuartos de final de la Liga BetPlay, unos compromisos muy intensos entre el Pasto vs. Tolima y el Junior vs. Once Caldas.

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De hecho, en el primer compromiso el ganador fue el cuadro ‘pijao’, que derrotó 0-2 al Pasto (0-3 en el marcador global) gracias a los goles de Jersson González y Juan Pablo Torres cerrando el compromiso.

Sin embargo, sobre el final todo el espectáculo se manchó, puesto que cuando el juez central pitó el final del encuentro y los jugadores de ambos clubes estaban saludándose, los aficionados del cuadro ‘Volcánico’ se metieron a la cancha para agredir tanto a los futbolistas del Deportes Tolima como también los del Deportivo Pasto.

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Estos son algunos videos grabados desde las graderías del Departamental Libertad:

TERMINÓ EN PELEA

Al terminar el juego Pasto vs Tolima, los jugadores Guzman y Chaves iniciaron un conato de pelea y, algunos aficionados se metieron al campo a pelear con los jugadores locales. El árbitro Ulloa tendra que informar los incidentes y sí sufrió algún tipo de agresión pic.twitter.com/k2ZC49dm1X — Jose Borda (@Borda_analista) May 14, 2026

🇨🇴 Pasto ⚽

En medio de insultos de sus hinchas salieron los jugadores del @DeporPasto tras la eliminación de la Liga vs. @cdtolima. https://t.co/BVwL9gx7Jf — NotiCancha (@porqueTcol) May 14, 2026

En Pasto tras la clasificación del Tolima a semifinales, se metieron a la cancha a pelear con los jugadores los alcanza pelotas del Pasto. Jajaja, Colombia es surrealista pic.twitter.com/oa0reZDIBq — Futbol Mundial (@MundoFutbol1) May 14, 2026

De esta manera, el Pasto no solo quedó eliminado, sino que ahora seguramente también tendrá que pagar una costosa multa y una suspensión en el próximo semestre por parte de Dimayor, ya que la seguridad es su responsabilidad y no se puede permitir que los aficionados se metan al terreno de juego.

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Lo cierto es que por este hecho hay, al menos, 10 capturados, pero por fortuna no se registran personas lesionadas ni futbolistas afectados de cara a lo que queda del campeonato.

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