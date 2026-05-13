Deportes Tolima mantiene sus esperanzas de llegar a la final de la Liga Betplay, luego de sentenciar su llave contra Deportivo Pasto. El elenco de Ibagué venció 0-2 a los ‘Volcánicos’ para inclinar la llave de ‘playoff’ en cuartos de final a su favor.

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El ‘Pijao’ debía sostener el triunfo por 1-0 que obtuvo en el partido de ida, llevado a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense. El duelo de vuelta, jugado en el Departamental Libertad de Pasto, estuvo bastante reñido e incluso el vinotinto y oro pasó un susto por un gol del ‘Cuyigan’ en el primer tiempo que fue anulado por fuera de lugar.

Sobre el minuto 30, Jersson González logró aumentar la serie al marcar el primer tanto del segundo partido, aprovechando un rebote para poner a celebrar a los suyos. Con el marcador en contra, los pastusos adelantaron sus líneas para apretar a los rivales, lo que fue aprovechado por los dirigidos por Lucas González para hacer peligrosos contragolpes.

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El segundo tiempo siguió con duelos de ida y vuelta, pero la expulsión de Andrey Estupiñán condicionó a los nariñenses. Tolima, por su parte, insistió en aumentar la serie 3-0 a su favor y lo tuvo cerca en varias ocasiones, incluyendo un balón del ‘Chino’ Sandoval, el goleador del semestre en el cuadro ‘Pijao’, que se estrelló contra el travesaño.

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Finalmente, Juan Pablo Torres, otra figura del cuadro tolimense, sentenció el encuentro en el tiempo de adición al quedar mano a mano contra el golero del Pasto.

¿Cuál es el próximo rival de Deportes Tolima en Liga Betplay?

Luego de vencer 0-2 en Nariño a sus rivales, el vinotinto y oro jugará las semifinales de Liga Betplay contra Atlético Nacional, con el cual ha tenido tensas rivalidades durante los últimos años. El ‘Verdolaga’ clasificó a esa instancia al haber goleado 7-1 al Internacional de Bogotá en Medellín, para dejar la serie en un humillante 9-2.

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