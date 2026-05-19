Faltando dos jornadas para el cierre de la Copa Sudamericana y justo en medio de la Copa Colombia, Millonarios recibió una oferta muy interesante del fútbol europeo, pues se fijó en uno de sus jugadores más jóvenes para adquirir el 100 % de sus derechos deportivos.

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(Ver también: Confirman primera salida de Millonarios para el segundo semestre, antes del juego de Sudamericana)

Se trata de Beckham David Castro, uno de los jugadores más regulares de las últimas temporadas, quien pese a que estuvo de amores y odios con la hinchada, apareció en momentos muy importantes y por eso algunos equipos del exterior se fijaron en él.

Ahora, lo que no se conocía era qué equipo lo iba a adquirir, pero como el jugador ya va en camino, se confirmó que llegará al fútbol de Suiza.

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Dónde jugará Beckham David Castro

Tal como adelantó el periodista Guillermo Arango, fue el FC Lugano, de la primera división de Suiza, el que se quedó con el jugador de 22 años de edad.

De hecho, Mariano Olsen agregó que se llegó a un acuerdo a cambio de un millón de dólares (3.795’980.000 pesos colombianos) y firmó un contrato por 3 años, por lo que fue un buen negocio tanto para el equipo bogotano como para el mismo jugador, que tendrá su primera experiencia en el exterior.

BECKHAM DAVID CASTRO (22) viaja ahora rumbo a Suiza para presentar exámenes médicos con @FCLugano1908

El delantero fue vendido por @MillosFCoficial y firmará contrato por 3 años.

¡Éxitos Beckham!

Anticipo informativo de @guilloarango pic.twitter.com/mbwaUzOHT1 — Mariano Olsen (@olsendeportes) May 19, 2026

Esto, al final, es una recompensa para el trabajo del jugador, teniendo en cuenta que ha sido de lo mejor de Millonarios en el último año (segundo semestre de 2025 y primer semestre de 2026) destacando que ha disputado 39 partidos, entre Liga y Copa Sudamericana, y ha marcado 11 goles, que lo mantienen como uno de los de mejor racha en el equipo.

(Ver también: A qué jugadores de Millonarios se les termina el contrato en junio y qué fichajes busca el club)

Cómo le fue al FC Lugano en la temporada

Cabe recordar que esta temporada, este equipo terminó en la tercera posición del campeonato con 67 puntos en 38 partidos jugados, producto de 19 victorias, 10 empates y nueve derrotas. Con este resultado, garantizó la clasificación a la Conference League del próximo año.

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