La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, publicó una carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol en la que cuestionó la eventual convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia para el próximo Mundial.

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Carta abierta a la Federación Colombiana de Fútbol @FCFSeleccionCol

La camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia pic.twitter.com/l4cFpoI2Jc — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) May 17, 2026

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En el documento, la funcionaria aseguró que portar la camiseta de la selección implica una responsabilidad ética y social, especialmente cuando se trata de jugadores con antecedentes judiciales relacionados con violencia contra las mujeres. “La camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, escribió.

Marín recordó el caso de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, quien dejó la dirección técnica de la Selección Colombia en 2011 tras agredir a una mujer. Según explicó, en ese momento el país entendió que la representación nacional debía tener límites éticos más allá de las discusiones jurídicas.

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La defensora afirmó que la discusión alrededor de Sebastián Villa “no es solamente deportiva”, pues el futbolista fue condenado judicialmente por hechos de violencia basada en género y además enfrentó una acusación por abuso sexual. Para ella, esos antecedentes no pueden verse como simples “problemas personales” separados de la imagen pública que representa vestir la camiseta del país.

En la carta, también señaló que los jugadores de la selección se convierten en referentes para niños y jóvenes, por lo que las decisiones sobre quiénes representan a Colombia transmiten mensajes culturales y sociales. “El mensaje que enviamos cuando relativizamos la violencia contra las mujeres por talento o rendimiento deportivo es desolador”, indicó.

Finalmente, Iris Marín Ortiz sostuvo que no se trata de impedir que alguien trabaje o rehaga su vida, sino de reconocer que representar al país es un privilegio que exige estándares éticos adicionales. La funcionaria concluyó que Colombia debe reflexionar sobre los valores que quiere proyectar a través de su selección nacional.

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