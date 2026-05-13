Sebastián Villa volvió a expresar su deseo de disputar el Mundial con la Selección Colombia. En entrevista con TyC Sports, el delantero de Independiente Rivadavia aseguró que fue notificado de su inclusión en la prelista de 55 jugadores y que continúa trabajando con la ilusión de recibir el llamado definitivo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Minnesota toma decisión sobre el futuro de James Rodríguez de cara al Mundial: “Le desea éxito”)

El atacante explicó que lleva varios años intentando consolidarse en el proceso de la Tricolor y que su preparación ha sido constante. “Vengo hace 6 o 7 años luchando para estar en la selección… sueño con estar en el Mundial”, afirmó, al tiempo que señaló que espera la decisión final del cuerpo técnico.

También destacó que ha intensificado su trabajo con entrenamientos adicionales para mantenerse en óptimas condiciones.

Lee También

“LA SELECCIÓN DE COLOMBIA LO ES TODO” Sebastián Villa, mano a mano en TyC Sports, se ilusionó con ser convocado al Mundial 2026. pic.twitter.com/hz05yMfjIi — TyC Sports (@TyCSports) May 13, 2026

Villa agregó que consulta de manera permanente sobre cualquier novedad relacionada con la convocatoria y que confía en tener la oportunidad. “Sí, me mandaron que estoy entre los 55, así que la ilusión está”, comentó.

Sus declaraciones se producen en medio del debate que ha provocado su posible llamado, debido a los antecedentes personales que han marcado su carrera y que han acompañado la discusión pública sobre su regreso al combinado nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z