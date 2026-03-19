La posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más controversiales en el entorno del equipo nacional. A pocos meses del Mundial y con la mira puesta en los amistosos frente a Croacia y Francia, el nombre del extremo ha empezado a tomar fuerza luego de unas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

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Durante el programa ‘Despierta Win’, de Win Sports, la periodista Sheyla García aseguró que el jugador estaría muy cerca de integrar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

“Han estado hablando con él, me dicen desde el entorno del jugador, integrantes del cuerpo técnico y Néstor Lorenzo. Va a ser convocado”, afirmó García, dejando claro que, según sus fuentes, el acercamiento ya se habría dado.

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Acá, lo mencionado por la periodista:

🚨 ¡Exclusiva de @SheylaGarcia07! 🚨 💥🇨🇴 Desde el entorno de Sebastián Villa informan que sería llamado a la selección Colombia para la doble fecha de amistosos.#DespiertaWIN pic.twitter.com/qEdGrS5WL6 — Win Sports (@WinSportsTV) March 19, 2026

Además, la periodista agregó que el llamado prácticamente estaría definido, salvo un cambio de última hora por factores externos: “No creo que se caiga, a menos que la popularidad o lo que se hable en el país lo tumbe, pero legalmente todo está bien para que vaya. Sebastián Villa va a estar en la doble fecha de amistosos de la Selección Colombia”.

Estas palabras han generado una fuerte reacción en redes sociales, teniendo en cuenta el contexto que ha rodeado al jugador en los últimos años y el debate que existe sobre su regreso al combinado nacional.

Néstor Lorenzo nunca había convocado a Sebastián Villa

El técnico argentino se había referido en ocasiones anteriores a la situación de Villa, dejando abierta la posibilidad de tenerlo en cuenta en el futuro, pero sin concretar un llamado. En sus intervenciones, el técnico siempre evitó cerrar la puerta de manera definitiva, señalando que evaluaba el presente deportivo y el contexto de cada jugador.

La eventual presencia de Sebastián Villa en la lista para enfrentar a Croacia y Francia no solo tendría implicaciones deportivas, sino también mediáticas. El jugador ha sido un nombre recurrente en discusiones dentro del fútbol colombiano, lo que hace que su regreso a la Selección genere posiciones encontradas entre aficionados y analistas.

Desde lo estrictamente futbolístico, Villa es un jugador con desequilibrio, velocidad y experiencia internacional, características que podrían ser útiles en partidos de alta exigencia como los amistosos previos al Mundial. Sin embargo, su situación fuera de la cancha ha sido un factor que ha pesado en decisiones anteriores.

Amistosos clave antes del Mundial

La doble fecha de amistosos frente a Croacia y Francia será fundamental para Selección Colombia, ya que servirá como preparación de alto nivel antes de la cita mundialista. En estos encuentros, el cuerpo técnico buscará ajustar detalles tácticos y definir la base del plantel que competirá en el torneo.

La posible inclusión de Villa, de confirmarse, sería una de las grandes novedades y seguramente marcaría la conversación en los días previos a los compromisos.

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