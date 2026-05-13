James Rodríguez será liberado por el Minnesota United FC tras el partido de esta noche frente a Colorado Rapids, según informó oficialmente el club.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘Juanfer’ Quintero explicó por qué lanzó insultos a hinchas de River: “Me pongo sentimental”)

La decisión se tomó para que el mediocampista pueda incorporarse al campamento de la Selección Colombia como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el comunicado, Minnesota destacó el respaldo al jugador en este momento clave de la temporada y de su carrera. El club expresó que se siente orgulloso de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más importante del fútbol mundial y le deseó éxito durante el proceso de preparación y en el torneo.

Lee También

“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, expuso el equipo.

NEWS | Minnesota United today announced that the club will release midfielder James Rodríguez following tonight’s Colorado Rapids game to join the Colombian National Team camp in preparation for the FIFA World Cup 2026. The club is proud to support James as he represents his… pic.twitter.com/jXTAXaVEdQ — Minnesota United FC (@MNUFC) May 13, 2026

Qué pasará con James Rodríguez

El anuncio se conoce en medio de rumores sobre el futuro del capitán colombiano, cuyo nombre ha estado en el centro del debate deportivo por su rol en la MLS y su proyección de cara al Mundial.

Con esta decisión, el jugador podrá concentrarse plenamente en su trabajo con la Selección, en un año determinante para el equipo nacional, aunque todavía hay dudas sobre si continúa en la MLS o se va a otro país.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.