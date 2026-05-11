En una noche de alta tensión en el estadio Más Monumental, River Plate logró clasificar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tras empatar 2-2 con San Lorenzo en los 120 minutos y vencer en la definición por penales.

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El gran protagonista de la velada fue el colombiano Juan Fernando Quintero, quien no solo aportó una asistencia y el gol del empate en la última jugada, sino que también protagonizó un fuerte cruce con parte de la hinchada y luego se emocionó visiblemente al explicar su reacción.

El partido, correspondiente a los octavos de final, tuvo un desarrollo intenso. San Lorenzo se puso en ventaja con goles de Rodrigo Auzmendi y Fabricio López, mientras que River descontó y empató transitoriamente gracias a un tanto de Marcos Acuña, originado en una brillante asistencia de Quintero.

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Pese a la superioridad numérica por la expulsión de Matías Reali en el minuto 31, el Millonario sufrió para quebrar la resistencia del Ciclón. El duelo se extendió al tiempo suplementario, donde la frustración de los hinchas locales alcanzó su punto máximo.

Cuando el marcador estaba 1-2 a favor de San Lorenzo y el partido agonizaba, desde las tribunas del Monumental comenzó a resonar el clásico canto de bronca: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. La hinchada expresaba su profundo descontento con el rendimiento del equipo en una instancia decisiva. Segundos después, en el tiempo adicionado del alargue (alrededor del minuto 120+1), ‘Juanfer’ Quintero apareció para marcar el gol del 2-2 que forzó los penales.

Acá, el gol agónico de ‘Juanfer’:

¡GOL DE JUANFER PARA EL 2-2 AGÓNICO DE RIVER A SAN LORENZO Y GRITO A LA PLATEA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/q8RRSYyGve — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

En el festejo, el colombiano no ocultó su enojo. Se encaró con la platea, señaló hacia la tribuna y se le vio gritar insultos, incluyendo expresiones como “la con… de tu/su madre”, dirigidas a los hinchas que minutos antes pedían la salida de todo el plantel. El desahogo fue captado por las cámaras de televisión y generó inmediata polémica en las redes y medios.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero por festejo con River Plate?

River clasificó tras imponerse 4-3 en la tanda de penales, con destacada actuación del arquero Santiago Beltrán. Consumada la clasificación, Quintero enfrentó a los micrófonos todavía con la adrenalina a flor de piel, pero ahora mostrando un costado mucho más vulnerable. Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, el mediocampista colombiano explicó el motivo de su reacción durante el gol.

“Se pone uno emocional. Esto es lo que nosotros sentimos, el fútbol, este club que nosotros amamos. A veces creo que se nos da más de lo normal, nos dan muy duro. Pero bueno, esa es la energía que nosotros tenemos: la hermandad”, comenzó diciendo.

Acá, las palabras de ‘Juanfer’:

CON EL CORAZÓN EN LA MANO Y EL SENTIMIENTO A FLOR DE PIEL: las palabras de Juanfer tras la victoria por penales de River a San Lorenzo en el Más Monumental. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IXGzA1Wia7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

Sobre el momento específico del cruce con la hinchada, Quintero fue directo: “Después de lo que se estaba cantando antes del gol, que nos fuéramos todos… por eso me pongo un poco sentimental. Creo que le hemos dado mucho a este club, todavía tenemos mucho por dar, tenemos tres partidos finales y a veces hay mucha inconsciencia”.

El futbolista reafirmó su amor por la institución y la hinchada en general: “Amo a todos los hinchas, amo a este club y por eso uno se pone muy sentimental”.

Las palabras de Quintero reflejaron la alta presión que vive el plantel de River en un contexto donde los resultados no han sido del todo convincentes pese a clasificar. El colombiano, referente y capitán en varios tramos, subrayó el esfuerzo interno del equipo y la “hermandad” que existe dentro del grupo, contrastando con lo que considera “inconsciencia” en algunos reclamos desde las tribunas.

Más allá de la polémica del festejo, lo cierto es que el colombiano fue una de las figuras del encuentro. Su asistencia para el gol de Acuña y su aparición salvadora en la última jugada fueron determinantes para evitar la eliminación.

En los penales también cumplió su rol. Su performance dentro de la cancha y su posterior desahogo humano lo convierten en uno de los símbolos de esta noche tan particular en Núñez.

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