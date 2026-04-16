River Plate consiguió su segunda victoria consecutiva en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, pues en el compromiso contra Carabobo de Venezuela, el conjunto argentino ganó por 1-0 gracias al gol de Sebastián Driussi al minuto 66 del encuentro.

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Este fue el resumen del partido:

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Para este partido, el mediocampista Juan Fernando Quintero fue titular, teniendo un rendimiento aceptable, pero apenas en el inicio del segundo tiempo se presentó una jugada que preocupó a los hinchas de River.

Sobre el minuto 51 de partido, el colombiano hizo un pase y ahí mismo sintió la molestia, por lo que de inmediato se acercó al banco de suplentes para hablar con Coudet y pedir el cambio.

Lo preocupante es que apenas salió, al colombiano se le vieron evidentes muestras de dolor y luego se tomaba la cabeza como si fuera algo aún más serio o complicado.

Así se fue reemplazado el antioqueño:

OTRA MALA NOTICIA PARA RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Juanfer se lesionó, pidió el cambio y en su lugar ingresó Kendry Páez. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ElTfcsqIoJ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

Este miércoles se le hicieron los exámenes para determinar el grado de la lesión y aunque River aún no lo ha hecho oficial, se estima que se trataría de una “lesión muscular grado uno del psoas”, según informó el periodista Luis Castañares.

Por lo pronto hay que esperar el tiempo oficial de incapacidad, pero lo que sí es un hecho es que Quintero no podrá estar en uno de los partidos más importantes del semestre, que será el próximo domingo, 19 de abril, a partir de las 3:30 de la tarde contra Boca Juniors en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires, casa del conjunto ‘Millonario’.

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Esta es una complicada noticia porque ‘Juanfer’ no ha tenido mucha regularidad de la mano de Coudet y, justo cuando estaba empezando a tener más minutos, se presentó esta lesión que lo puede sacar de las canchas varios días.

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