La posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia para los amistosos de la fecha Fifa de marzo creó una de las polémicas más intensas en el fútbol nacional en los últimos años.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La llamativa sanción que dejaría a la Selección Colombia sin enfrentarse a Cristiano Ronaldo)

El extremo antioqueño, quien no viste la camiseta ‘Tricolor’ desde 2019, volvió a estar en el radar del técnico Néstor Lorenzo por su presente en Independiente Rivadavia de Argentina.

Sin embargo, su nombre no apareció en la lista definitiva para los duelos ante Croacia (Orlando) y Francia (Maryland), lo que desató un intenso debate que mezcló lo deportivo con lo extrafutbolístico.

Lee También

Todo comenzó a mediados de marzo, cuando versiones periodísticas aseguraron que Villa había recibido notificación oficial de su inclusión y que incluso se le había gestionado la visa estadounidense requerida para los partidos.

El malestar fue tal que el tema fue tendencia en Colombia durante varios días, dividiendo opiniones entre quienes priorizaban su rendimiento deportivo y quienes consideraban inaceptable su regreso sin una reflexión más profunda sobre su pasado.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa?

En las últimas horas, el propio Lorenzo decidió romper el silencio y explicó con lujo de detalles el proceso administrativo y deportivo que rodeó el caso, dejando claro que nunca hubo una convocatoria formal. Sus palabras textuales fueron las siguientes:

“Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. En el bloqueo están más de 50 o 60 jugadores para que el club no tenga el derecho de negarlo. No tenía visa y se le hizo hacer la visa porque no podría ser convocado eventualmente, pero después se hizo el análisis de la competencia que tiene y se decidió no convocarlo. O sea, estuvo bloqueado, pero no convocado finalmente. Pero es un jugador que volvió a estar en el espectro de la selección”, aseguró, según recogió ESPN.

Lorenzo fue más allá y abordó directamente los aspectos extrafutbolísticos que habían mantenido a Villa fuera de la órbita de la Selección desde el ciclo de Carlos Queiroz. “Tenemos entendido que toda su parte legal está solucionada y no soy quién para juzgarlo, ahí no me meto”, afirmó el técnico.

El DT argentino insistió en que la decisión final fue “netamente deportiva”. En la posición de extremos y delanteros, Colombia cuenta con un grupo consolidado: Luis Díaz, Johan Carbonero, Jáminton Campaz, Carlos Andrés Gómez y otros nombres con mayor continuidad en el esquema de Lorenzo.

El cuerpo técnico priorizó la cohesión del equipo que ha venido trabajando desde hace años, en plena recta final hacia la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

* Pulzo.com se escribe con Z