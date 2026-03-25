La Selección Colombia ya se encuentra en Estados Unidos pensando en los amistosos que tendrá en la fecha Fifa antes del Mundial que se disputará en Norteamérica a partir del mes de junio, en la que enfrentará a Croacia y Francia en Orlando y Maryland.

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Estos son dos compromisos que le significarán un difícil reto al combinado nacional, ya que son selecciones que vienen de ser tercera y segunda del último Mundial, respectivamente, por lo que son juegos que se deben asumir con mucha responsabilidad.

Ahora, hay un tema que tiene tranquilos a los jugadores de la Selección Colombia y es que hay un dato muy favorable frente a los rivales europeos, por lo que está la posibilidad de que se mantenga la buena racha.

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Hace cuánto no pierde Colombia con un equipo europeo

Y es que la buena noticia es que la Selección Colombia lleva más de 15 años sin perder con un equipo de la Uefa, ni en amistosos ni en torneos oficiales, lo cual demuestra que hay un buen nivel cuando se enfrenta a esta clase de rivales que suelen ser muy complicados.

Según publicó José Orlando Ascencio, la última vez que Colombia perdió con un rival europeo fue el 9 de febrero de 2011, cuando cayó por 1-0 frente a España en un compromiso que se jugó en el Santiago Bernabéu. Este fue el resumen de ese encuentro:

Desde entonces, Colombia no volvió a perder ni en amistosos ni en torneos oficiales durante los 90 minutos de juego, recordando que se midió a rivales como Grecia e Inglaterra en Mundiales, pero también a Francia, Alemania, España y más en amistosos.

Es más, la última vez que se midió con Francia la venció por 2-3 justo antes del Mundial de Rusia 2018, torneo en el que ‘Les Blues’ saldrían campeones del mundo.

Lo cierto es que la Selección Colombia saldrá con mucha convicción para estos encuentros, teniendo en cuenta que aunque la mayoría de estos jugadores prácticamente ya están definidos para el Mundial, otros se están jugando su puesto y por eso deben mostrar el mejor rendimiento posible.

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A qué hora juega la Selección Colombia

Colombia vs. Croacia, que tendrá reacción con Las Narratones de Pulzo Deportes, será este jueves, 26 de marzo, a las 7:30 de la noche, mientras que el encuentro con Francia será el domingo, 29 de marzo, a las 3:00 de la tarde.

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