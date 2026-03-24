Este lunes 23 de marzo, Kylian Mbappé rompió el silencio y dejó claro que su rodilla izquierda ya no es un problema. En un acto promocional en la capital francesa por el décimo aniversario de la empresa de salud Alan —de la que se convirtió en embajador—, el delantero de la selección francesa aseguró que está “recuperado al 100 %” de un esguince que lo ha limitado desde finales de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La llamativa sanción que dejaría a la Selección Colombia sin enfrentarse a Cristiano Ronaldo)

“La rodilla está bien, mucho mejor. Va bastante bien, aunque sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho muchas mentiras. Es la vida de un deportista de alto nivel, estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento”, declaró Mbappé ante la prensa.

El astro francés, de 27 años, no se limitó a una frase. Detalló el proceso que lo llevó a la recuperación total: “Me he recuperado al 100 %. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial”.

Lee También

Además, explicó el origen de su malestar: “No saber lo que me pasaba me ha generado mucha frustración, enfado. Hasta hace poco no he tenido un diagnóstico. A partir de ese momento todo lo que se ha dicho antes es falso. He oído muchas cosas, que si una operación, que si no voy a poder jugar la Copa del Mundo… El diagnóstico lo he tenido en una fecha concreta y todo lo que se ha dicho antes no es verdad”.

Mbappé regresó a las canchas de forma gradual con el Real Madrid. Jugó 25 minutos como suplente en la vuelta de octavos de Champions contra el Manchester City y salió en la segunda parte del derbi ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Aunque no fue titular en esos encuentros, su presencia en el terreno ya es una señal de que el plan trazado en París está funcionando.

“Comienzo a jugar poco a poco, sin saltarme las etapas de recuperación”, insistió.

La polémica con los médicos del Real Madrid

Detrás de estas palabras positivas se esconde una fuerte polémica que involucra directamente a los servicios médicos del Real Madrid. Según el periodista francés Daniel Riolo, del programa After Foot de RMC, el club blanco habría cometido un error grave en el diagnóstico inicial: revisaron la rodilla equivocada, explicó el diario Marca.

🤯🇫🇷🇪🇸 INCREÍBLE el escándalo que se armó en Francia por el supuesto error de Real Madrid, al EQUIVOCARSE de RODILLA en la lesión de Kylian Mbappé. ⚠️ Los médicos del club español le dieron un 'MAL DIAGNÓSTICO', a Kylian no le gustó nada, se enojó y se fue a París a consultar… pic.twitter.com/I0hriofLyC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 24, 2026

Riolo calificó la situación como “enorme” y una “vergüenza total”, afirmando que Mbappé quedó “enfadado” con el tratamiento que recibió en Madrid y que por eso viajó varias veces a París en busca de una segunda opinión.

El especialista que atendió al jugador en Francia, Bertrand Sonnery-Cottet, detectó fallas en el protocolo inicial y propuso un plan de fortalecimiento conservador que evitó la cirugía. Mbappé, según las mismas fuentes, no quedó conforme con la evaluación del Real Madrid y decidió asumir un rol más activo en su recuperación.

El club emitió un comunicado oficial confirmando el esguince en la rodilla izquierda y respaldando el tratamiento conservador bajo supervisión de sus médicos, pero las críticas no se han hecho esperar.

Mbappé evitó entrar en detalles acusatorios durante el acto, pero su énfasis en el “buen diagnóstico en París” y en que “todo lo que se ha dicho antes es falso” se interpreta como una respuesta indirecta a las semanas de incertidumbre.

¿Cuándo juega Colombia vs. Francia?

Con la rodilla ya en óptimas condiciones, Mbappé viajará este martes a Estados Unidos para unirse a la concentración de Francia. Los Bleus enfrentarán a Brasil el jueves en Boston y a Colombia el domingo 29 de marzo en Washington.

El delantero reafirmó su compromiso inquebrantable con la selección: “Yo siempre voy a jugar con el equipo de Francia. Es algo que siempre he tenido claro. Luego puede haber circunstancias que me lo impidan, pero nunca voy a rechazar una selección con Francia”.

Este encuentro ante Colombia es el segundo de la gira de preparación de la ‘Tricolor’ por Estados Unidos en esta fecha ifa, luego de enfrentar a Croacia el jueves 26 de marzo.

Aquí tienes los detalles del juego:

Fecha: domingo 29 de marzo.

Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Sede: Northwest Stadium en Landover, Maryland (cerca de Washington D.C.), Estados Unidos.

Transmisión: en Colombia se podrá ver a través de Caracol TV y RCN TV.

* Pulzo.com se escribe con Z