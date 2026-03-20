La disputa por los talentos con doble nacionalidad volvió a encenderse y esta vez tiene como protagonista al colomboespañol Cristhian Mosquera, quien finalmente fue incluido en la convocatoria de la selección absoluta de Selección de España para la próxima fecha Fifa, dejando en pausa cualquier posibilidad inmediata con Colombia.

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El defensor, que milita en el Arsenal, aparece como una de las caras nuevas en la lista entregada por el técnico Luis de la Fuente, quien decidió probar variantes en medio de varias ausencias. Los amistosos frente a Serbia y Egipto servirán como un banco de pruebas clave antes de definir la nómina definitiva con miras al Mundial de 2026.

Más allá de ser una simple convocatoria, el llamado de Mosquera tiene un significado especial. El jugador, nacido en España pero con raíces colombianas, ha desarrollado todo su proceso futbolístico en territorio ibérico, donde incluso portó la cinta de capitán en la Sub-21. Sin embargo, su nombre también había estado en los planes de la Selección Colombia, que intentó sumarlo en etapas anteriores.

De hecho, durante el proceso juvenil liderado por Héctor Cárdenas, Mosquera fue considerado para integrar la Sub-20 que se preparaba para el Mundial de la categoría. Aunque en su momento hubo acercamientos, el defensor no terminó consolidándose en ese grupo, lo que dejó abierta la incertidumbre sobre su futuro internacional.

Con este nuevo paso, España parece adelantarse definitivamente en la carrera por asegurar al futbolista. Su inclusión en la absoluta no solo representa una oportunidad deportiva de alto nivel, sino también un mensaje claro sobre el interés de la ‘Roja’ en blindar a uno de los talentos emergentes en defensa.

Mientras tanto, el jugador ha manejado con cautela su decisión en los últimos meses, evitando cerrar cualquier puerta de manera definitiva. Su crecimiento en el fútbol europeo lo ha convertido en un perfil atractivo, lo que alimentó la expectativa tanto en España como en Colombia.

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Ahora, con esta convocatoria, Mosquera queda más cerca de consolidarse en el proyecto español y dar el salto definitivo en su carrera internacional. Para Colombia, en cambio, el panorama se complica, pues pierde terreno en la puja por un jugador que, por talento y proyección, prometía ser una alternativa importante a futuro.

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